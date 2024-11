Secondo successo consecutivo per i neroarancio che sbancano il campo marchigiano con 28 punti di Rush e 19 per Rezzano

Reggio Calabria - Una grande Viola espugna il PalaCingolani di Recanati e conquista altri due importantissimi punti in classifica. Gli uomini di coach Gianni Benedetto dimostrano di aver messo da parte in fretta l’euforia di domenica scorsa, offrendo una prestazione di alto livello, sia sotto il profilo della concentrazione che da un punto di vista tecnico. Gara mai in discussione, con i neroarancio a guidare le danze dal primo all’ultimo minuto. Tutti a segno i giocatori che sono entrati in campo. Rush top scorer con 28 punti, 19 per Rezzano di cui 15 dalla lunga distanza. Nuova iniezione di fiducia, dunque, per la Viola che guarda già al prossimo impegno di domenica prossima, in casa contro Treviglio.