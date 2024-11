Prende ufficialmente il via oggi, a Dubai, il Fifa Beach Soccer World Cup. Tra le nazionali protagoniste della dodicesima edizione della competizione iridata - che si concluderà il prossimo 25 febbraio -, c'è anche l'Italia campione d'Europa in carica. Gli azzurri, che tornano al Mondiale dopo l'assenza nel 2021, sono inseriti nel girone A. La nazionale del ct Emiliano Del Duca farà il suo debutto oggi alle 12.30 (diretta su RaiSport) contro gli Stati Uniti. Poi sarà la volta dell'Egitto il 17 febbraio; e il 19 febbraio con gli Emirati Arabi padroni di casa. Si giocherà a Dubai, al Design District Stadium, un’arena costruita appositamente per la manifestazione, capace di accogliere tremila persone.

A difendere i colori Azzurri sulla sabbia di Dubai, ci saranno anche due calcettisti calabresi. È di Catanzaro il capitano degli Azzurri Emmanuele Zurlo (classe 1988). Proprio Zurlo ritorna alla competizione iridata dopo che un suo gol fu premiato quale migliore rete all'ultimo Mondiale giocato in Paraguay nel 2019. Calabrese, di Amantea, è invece Alessandro Miceli: calciatore anche tra i protagonisti del calcio dilettantistico calabrese dove gioca attualmente con la casacca della DB Rossoblù Luzzi.

Le nazionali partecipanti

Sono 16 le Nazionali che parteciperanno al Mondiale di beach soccer: Argentina, Bielorussia, Brasile, Colombia, Egitto, Iran, Italia, Giappone, Messico, Oman, Portogallo, Senegal, Tahiti, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, USA. Istituito dalla Fifa nel 2005, il Mondiale di beach soccer si è svolto ogni anno fino al 2007 sulla spiaggia di Rio de Janeiro. Dal 2008 è itinerante e dal 2009 si svolge ogni due anni. Brasile (5 titoli), Russia (3) e Portogallo (2) sono le più vincenti nella competizione e alla vigilia partono anche quest'anno con i favori del pronostico. L'Italia è stata costituita nel 2004: in questi 20 anni ha collezionato due secondi posti al Mondiale nel 2008 e nel 2019 e due quarti posti. Nell'Eurolega tre i successi: nel 2005, 2018 e 2023.

I convocati azzurri

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Gentilin Junior, Alessandro Miceli (Città di Luzzi)

Esterni: Ovidio Alla (Aurora Sabaudia), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Pietrasanta), Marco Giordani (Montespaccato), Alessandro Remedi (San Miniato Basso);

Attaccanti: Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo (Martelletto Settingiano).

Staff - Tecnico federale: Emiliano Del Duca; Capodelegazione: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistenti allenatori: Michele Leghissa e Simone Feudi; Preparatore atletico: Luca Bossi; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Medici federali: Alvise Clarioni e Daniele Delre; Fisioterapista: Fabio Caliendo.

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP - DUBAI 2024

Gruppo A: Emirati Arabi, Egitto, USA, Italia

Gruppo B: Spagna, Iran, Tahiti, Argentina

Gruppo C: Senegal, Bielorussia, Colombia, Giappone

Gruppo D: Brasile, Oman, Portogallo, Messico

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1ª giornata, giovedì 15 febbraio: Italia-USA, ore 12.30 (diretta RaiSport); UAE-Egitto, ore 16.30

2ª giornata, sabato 17 febbraio: Italia-Egitto, ore 12.30 (diretta RaiPlay); UAE-USA, ore 16.30

3ª giornata, lunedì 19 febbraio: Egitto-USA, ore 12.30; Italia-UAE, ore 16.30 (diretta RaiSport)

Quarti di finale (22 febbraio)

A) 1ª gruppo D-2ª gruppo C, ore 12.30

B) 1ª gruppo C-2ª gruppo D, ore 14

C) 1ª gruppo B-2ª gruppo A, ore 16.30

D) 1ª gruppo A-2ª gruppo B, ore 18

Semifinali (24 febbraio)

Vincente C-Vincente A, ore 15

Vincente D-Vincente B, ore 16.30

Finali (25 febbraio)

3°/4° posto, ore 15

1°/2° posto, ore 16.30

Albo d'oro: 2005 Francia; 2006 Brasile; 2007 Brasile; 2008 Brasile; 2009 Brasile; 2011 Russia; 2013 Russia; 2015 Portogallo; 2017 Brasile; 2019 Portogallo; 2021 RFU.