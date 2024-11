Partirà questo fine settimana la stagione 2024 del beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, la numero ventuno. Otto tappe, quattro competizioni, Poule Scudetto, Poule Promozione, Under 20 e femminile con ben otto trofei in palio: Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto maschile e femminile, Titolo di Campione d’Italia e coccarda tricolore dell’Under 20, con l’appendice dei Play Off Promozione della Serie B.

L'Icierre Lamezia resta l'unica rappresentante calabrese nella Poule Scudetto della Serie A, dopo aver usufruito del ripescaggio, ed esordirà nella prima tappa di Viareggio: venerdì 31 maggio contro il Napoli BS alle 14.45, sabato 1 giugno contro il Catania BS, sempre allo stesso orario e domenica 2 giugno, alle ore 11.30, contro il Catania FC; prima assoluta anche per il Brancaleone iscritto alla Poule Promozione grazie alla conquista della Serie B regionale nella scorsa stagione ed ai successi nei successivi play off nazionali. I vicecampioni d'Italia dell'Icierre Lamezia saranno ai nastri di partenza anche con la formazione Under 20, così come l'Ecosistem Lamezia Soccer, l'altra compagine che rappresenterà la nostra regione nel torneo giovanile.

Per quanto riguarda le location che ospiteranno la stagione 2024, sono state annunciate le new entry di Gaeta, che ospiterà la Supercoppa Femminile e Messina, che ospiterà invece la Coppa Italia maschile. Dopo undici anni, invece gradito ritorno della tappa di Paestum in cui sarà assegnata la Coppa Italia Under 20. Quarta tappa consecutiva per Cirò Marina, località premiata come miglior tappa della stagione 2023 ai BS Awards del 20° anno, che ospiterà la Coppa Italia Femminile. La storica tappa di Lignano Sabbiadoro, infine, quest’anno sarà sede dell'atto decisivo della Serie A che decreterà le protagoniste della final eight scudetto. Tra le tappe esordienti si aggiunge Genova, che subito dopo le finali scudetto di San Benedetto del Tronto, sarà il teatro delle finali del campionato Under 20, della fase nazionale della Serie B e dei playoff della poule promozione.

Anche in questa stagione la Calabria ha risposto presente con tre società impegnate in quattro competizioni e l'incantevole Cirò Marina, bandiera blu 2024, pronta ad accogliere tutto il movimento dall'11 al 14 luglio quando ospiterà la Coppa Italia Femminile e la seconda tappa della Poule Scudetto, senza dimenticare il tecnico Francesco Corosiniti, campione d'Italia in carica con il Farmaè Viareggio.

Le tappe della stagione 2024

31 Maggio/2 Giugno 2024 Serie A - Poule Scudetto Viareggio (Lu)

2 Giugno 2024 Supercoppa di Lega Viareggio (Lu)

5 - 9 Giugno 2024 Campionato Under 20 (Girone A e B) Viareggio (Lu)

20 Giugno 2024 Preliminari Coppa Italia Maschile Gaeta (Lt)

20-22 Giugno 2024 Campionato Femminile Gaeta (Lt)

21-23 Giugno 2024 Serie A - Poule Promozione Gaeta (Lt)

23 Giugno 2024 Supercoppa di Lega Gaeta (Lt)

27-30 Giugno 2024 Coppa Italia maschile Messina

4 - 7 Luglio 2024 Coppa Italia Under 20 Paestum (Sa)

5-7 Luglio 2024 Serie A – Poule Promozione Paestum (Sa)

11-14 Luglio 2024 Coppa Italia femminile Cirò Marina (Kr)

12-14 Luglio 2024 Serie A – Poule Scudetto Cirò Marina (Kr)

18-20 Luglio 2024 Serie A – Poule Promozione Lignano Sabbiadoro (Ud)

19-21 Luglio 2024 Serie A - Poule Scudetto Lignano Sabbiadoro (Ud)

2-4 Agosto 2024 Finali Campionato Serie A maschile San Benedetto del Tronto (Ap)

3-4 Agosto 2024 Finali Campionato Serie A femminile San Benedetto del Tronto (Ap)

8-10 Agosto 2024 Serie B (eventuale Fase Nazionale) Genova

8-10 Agosto 2024 Play Off Poule Promozione Genova

9 - 10 Agosto 2024 Finali Campionato Under 20 Genova