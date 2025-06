Lo avevano chiamato Icierre Lamezia day e mai nome fu azzeccato per descrivere la giornata con grandi indicazioni ottenuta dai ragazzi lametini.

Il torneo dedicato agli under ha registrato un buon successo ma soprattutto è stato foriero di positività per il prossimo futuro. I ragazzi dell’Icierre Lamezia fanno sul serio e lo hanno dimostrato recentemente, proprio perché tra qualche giorno iniziano gli impegni nei vari campionati ed è meglio alzare sin da subito l’asticella.

Nel torneo hanno partecipato oltre alla squadra trionfatrice anche Amantea Bs, Sporting Lamezia, Cabano Group e Tonino Diano con momenti ludici e di spensieratezza che hanno così permesso agli esperti di valutare al meglio lo stato di forma. Non è un caso come i premi del torneo rispecchino quanto visto in campo con il MVP assegnato a Lorenzo Calindro, Franco Rubino è stato nominato miglior portiere mentre Diego Muraca è stato il capocannoniere della kermesse.

La società del Lamezia ha così riassunto il senso dell’iniziativa: «La manifestazione, organizzata dall’Icierre Beach Soccer e riservata alla categoria Under, ha visto una larga partecipazione di squadre, non solo lametine, che si sono date battaglia sulla cocente sabbia del litorale tirrenico. Una splendida giornata di sole ha accompagnato la kermesse con le squadre che fin dalla mattina si sono affrontate a viso aperto, offrendo uno spettacolo interessante sia dal punto di vista atletico che tecnico».

Attenzione capillare, quindi, per i talenti del domani: «Sono stati diversi i protagonisti che si sono messi in evidenza mostrando di saperci fare sulla sabbia e non solo sul manto erboso. Ottimi spunti quindi per gli addetti ai lavori ed allenatori che portano avanti questo sport da sempre nel massimo interesse sulle spiagge calabresi, dove questo sport si è sviluppato in Italia».