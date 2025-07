La squadra calabrese è in formissima nella fase del campionato che è ripreso nella sua seconda parte. Dopo qualche delusione patita in Coppa Italia, il collettivo di Pellegrino ha accelerato i ritmi in maniera convincente

La stagione su spiaggia dell’Icierre Lamezia è sinora soddisfacente, considerando i progressi dell’Under 20 nonché la prima parte di campionato che ha dato importanti indicazioni. Un torneo di Serie A che prosegue ora con positività per il gruppo vestito di verde, capace di tenere testa e soprattutto battere avversari di un certo prestigio su sabbia.

Il secondo posto nella poule promozione è frutto di sei vittorie consecutive, qualcosa che di certo non si realizza di frequente. Nella tappa di Castellamare di Stabia tutta l’abilità del gruppo allenato da Walter Pellegrino è emersa fuori grazie a vittorie convincenti con una rosa abilmente alternata.

Il collettivo di qualità ha così aggiunto determinazione all’interno progetto, le ultime tre vittorie maturate contro Faventia, Terracina e Chiavari aumentano decisamente l’entusiasmo in vista del finale di stagione.

Nella terza gara, soprattutto, è emersa la qualità dei giovani, inserendo un under 20 come Theodoro (mentre l’altro talento Rai aveva giocato in precedenza) e facendo subito capire di non avere ostacoli quando tutto il collettivo gira a meraviglia. Il 6-1 contro i liguri ha dimostrato la netta forza dei calabresi, che ancora alternano qualche black out ma hanno imparato nettamente a reagire in ogni momento della contesa.

Con questo trittico di vittorie la formazione lametina è decisamente in corsa e può giocarsi grandi chance in vista dell’ultima decisiva tappa del torneo. Si giocherà in Toscana, precisamente in provincia di Pisa, a Tirrenia, il 17 e 18 luglio: una cittadina che era famosa per ospitare i ritiri delle federazioni Coni, ma ora è anche un punto di riferimento per gli amanti del beach soccer. Che potranno seguire le gare dal vivo e con le dirette live, l’Icierre giocherà prima contro la Sicilia BS e poi avrà lo scontro diretto contro il Naxos.