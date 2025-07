Gli ultimi due turni della fase regolare nella poule promozione in Serie A collocherà in spiaggia le tre compagini calabresi. Le attenzioni sono rivolte soprattutto nella zona alta della classifica

Due giornate da vivere intensamente su spiaggia tra colpi di qualità e rovesciate mozzafiato. La Serie A nella poule promozione sta esaurendo il suo ciclo nel torneo regolare, le grandi attese arrivano in particolare per i tifosi dell’Icierre Lamezia. Reduce da sei vittorie consecutive, la compagine di Pellegrino affronterà due giornate decisive, partendo dall’impegno di oggi alle 17.15 contro il Sicilia BS.

Tre punti da conquistare con decisione per affrontare al meglio anche l’ultimo impegno, lo scontro diretto contro il Naxos, squadra che sinora ha avuto fin pochi colpi d’aria in testa alla classifica. 21 i punti attuali della capolista, 18 quelli del Lamezia: lo scontro di domani varrà il primato. Il tutto mantenendo alta la qualità e dando sempre più fiducia ai giovani, che si sono dimostrati di qualità nel corso delle ultime settimane.

Ben altra situazione invece quella vissuta dalle altre due compagini. Il Sakro Crotone è a quattro punti in classifica, Torromino e compagni vorranno regalare qualche soddisfazione in più a società e tifosi. Gli impegni dei pitagorici in due giorni sono abbastanza impegnativi, oggi i rossoblu affronteranno proprio il Naxos, domani invece si lotterà contro Terracina.

Diversa invece la missione del Brancaleone. La neopromossa ha avuto qualche momento di gloria in Coppa (ha eliminato nel derby il Crotone) ma in campionato è rimasta al palo. Tanta buona volontà per i reggini ma zero punti collezionati, la peggior difesa per le statistiche e ora il tentativo, in due giorni, di sbloccarsi anche sul piano psicologico. Vastese e Faventia saranno gli avversari nelle prossime ore.