Conclusa la prima parte della fase regolare nella poule promozione di Serie A, il gruppo lametino è sempre più in crescendo, mentre pitagorici e reggini dovranno fare molto altro per risalire la china in classifica

C’è già una sorta di primo riepilogo da registrare nel corso di quest’annata del beach soccer, le cui prime gare si sono svolte a Terracina.

Quattro gli incontri di campionati disputati sul litorale latino, col campionato che poi riprenderà successivamente intorno alla decina di luglio sulla spiaggia di Castellamare di Stabia e poi in Toscana a Tirrenia. Si andrà a proseguire con i cinque turni rimanenti, stabilendo classifica e posizionamenti nella poule promozione.

L’Icierre Lamezia sinora può essere soddisfatta. In under 20 ha mostrato tanto potenziale, nei senior che giocano la Serie A poule promozione è riuscita a conquistare tre vittorie dopo il primo ko stagionale contro il Genova. Soprattutto ha mostrato i muscoli nei due derby di stagione, riuscendo prima a battere il Crotone per 5-1, poi ha dilagato nel match contro il Brancaleone per 11-5. Mascaro, Villella e Ozu sono sugli scudi e i lametini, mantenendo questi ritmi, potranno puntare alla vetta, considerando come lo scontro diretto contro il Naxos concluderà la fase regolare sulla spiaggia pisana di Tirrenia.

Dovrà fare qualcosina in più il Sakro Crotone, che ha vinto il primo incontro per 10-9 contro il Chiavari ai rigori e poi è stata sconfitta in tre occasioni consecutivamente. Soprattutto è la fase difensiva che registra qualche allarme di troppo, gli attaccanti avversari si sono letteralmente scatenati negli ultimi giorni.

Un punto per il neopromosso Crotone, zero invece quelli raccolti dal Brancaleone, che ha incassato solo sconfitte e un gol in più dei pitagorici a farne ora la peggiore difesa del torneo. I reggini, a cui non bastano le realizzazioni costanti di Patea, vorranno trovare la via del riscatto, nelle prossime due gare affronterà il Genova (con già un bel dislivello di classifica) e poi l’altro derby contro il Sakro. Team che già è stato affrontato in maniera positiva, nei giorni scorsi il Brancaleone si è imposto per 6-5 nel match di Coppa Italia.