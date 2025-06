La località catanzarese ospiterà il torneo di Serie B riservato alle compagini regionali. Aumenterà il caldo e anche l’intensità delle contese, il programma ufficiale è stato presentato in anticipo per creare appeal intorno all’evento

Il calcio su spiaggia è un evento sempre molto atteso in Calabria, partendo dal campionato di Serie A dove, a vario titolo, lottano squadre come Sakro Crotone, Icierre Lamezia e Brancaleone, le ultime due per altro impegnate in Coppa Italia recentemente. Scendendo di qualche livello, però, non è da sottovalutare l’impegno delle squadre che giocano nel campionato regionale di Serie B.

Al Beach Arena di Gizzeria Lido andrà in scena il torneo 2025, riservato a quelle squadre regionali che sognano un ulteriore salto di qualità. Quattro compagini con motivazioni e collocazioni diverse, ma pronte per affrontarsi con passione e tenacia: Amantea, il team Massimo Palanca, Pellarese e la compagine B dell’Icierre Lamezia formeranno il gruppo delle contendenti.

Si stanno allenando duramente e hanno aumentato i ritmi della loro preparazione, considerando quale sarà il calendario vero e proprio. La prima tornata è prevista nei giorni 9, 10 ed 11 luglio e i quattro team si scontreranno nella classica formula del girone all’italiana. Dopo ciò, ci sarà la classifica finale che determinerà quali saranno le due semifinali e, successivamente, la finalina del terzo posto e soprattutto quella per la prima piazza previste nei giorni 15 e 16 luglio.

Tutte le gare saranno divise in tre tempi da dodici minuti non effettivi ciascuno e, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente arriverà dopo i calci di rigore.

C’è una regola diversa per la finalissima: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all'effettuazione di un tempo supplementare di tre minuti effettivi e, in caso di ulteriore parità, si procederà alla classica lotteria dei rigori. La compagine che poi uscirà al meglio da questo percorso potrà accedere ai playoff nazionali in vista della Poule Promozione 2026.