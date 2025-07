È stato un finale di fase regolare decisamente agrodolce per le squadre calabresi impegnate nella poule promozione del beach soccer nazionale. Tre le compagini regionali che erano in campo sulle spiagge pisane di Tirrenia, le vicende dei team sono state non così positive nelle ultime ore.

Partiamo dall’Icierre Lamezia, che era arrivata all’ultima giornata della fase regolare a tre punti dal Naxos. Ovvero, una vittoria avrebbe permesso alla squadra di Pellegrino di poter agganciare il primo posto, ma il campo ha dato decisamente parere opposto.

Il Naxos ha condotto i primi due parziali, prima sul 3-1 e poi ha allungato sul 5-2. Nel terzo gioco gran gol di Martino, estremo difensore neroverde, a cercare di mettere pressione sugli avversari segnando anche un’altra rete. Il beach soccer, del resto, è fatto di colpi di gioco e accelerate, i legni hanno negato all’Icierre la rete del pari, poi il colpo di Pablo Perez – con tripletta personale – aveva quasi chiuso i giochi. I gesti atletici di primo ordine non sono mancati, Rai con una bicicletta ha riportato le distanze in maniera più incerta, Perez col poker lo ha imitato con slancio ancor più netto.

Finale sul 7-5, Naxos che vince la poule promozione, accedendo alla poule scudetto e affrontando poi a Cirò Marina proprio la prima classificata di questo raggruppamento, applausi e qualche leggero rammarico per l’Icierre che ha dato comunque il massimo, nei play off promozione avrà fame di rivalsa.

Il Sakro Crotone ha chiuso nel peggiore dei modi ma si è salvato. È stato sconfitto prima dal Naxos e poi dal Terracina, sconfitta pesante quella di ieri contro i laziali per 10-4, con due vittorie e nove sconfitte (e quattro punti in bisaccia) si chiude una fase regolare non così felice per i pitagorici sul campo, ma con sorpresa finale. La vittoria della Vastese sul Chiavari ha consentito a Torromino e compagni di mantenere il posto in Serie A poule promozione.

Salvezza raggiunta anche dal Brancaleone, che si era sbloccato contro la Vastese, conquistando i primi tre punti in stagione, e si giocava tutto contro la Faventia. I reggini non hanno fallito l’ultimo appuntamento, la vittoria per 5-2 ha regalato la permanenza nella seconda serie alla neopromossa.