In Lega Pro si guarda già alla seconda giornata di campionato. Non c’è tempo per gioire a Catanzaro. Già venerdì le aquile giallorosse saranno impegnate a Benevento. Sabato Cosenza e Vigor in casa. Domenica la Reggina in trasferta

CATANZARO - Ripreso a pieno regime il lavoro sui campi di Lega Pro. E dopo i primi punti incamerati tra le formazioni calabresi si guarda ai prossimi avversari. Non potrebbe essere altrimenti in un torneo in cui si gioca 4 giorni su 7. Ritmi altissimi a Catanzaro, reduce da un esordio col botto. Non poteva iniziare meglio il campionato per le aquile giallorosse partite a razzo. Tre punti subito subito contro la Juve Stabia ed avvertimento chiaro al Benevento, la squadra che i ragazzi Checco Moriero affronteranno venerdì, nell’anticipo della seconda giornata. Uno scontro fra titani del girone C. Come il Catanzaro, la formazione campana ha bagnato l’esordio con una vittoria. Non ha impressionato la formazione vista contro l’Ischia, ma si tratta pur sempre una super corazzata. Meglio incontrarla adesso che più in la con i meccanismi ben oleati ed i carichi di lavoro più leggeri. Sabato sarà il giorno dell’esordio casalingo per Vigor e Cosenza rispettivamente contro Savoia e Foggia con fischio d’inizio alle 14:30 per i lametini e alle 15:00 per i silani. Vigor che potrà contare de pubblico del D’Ippolito, dopo l’ok definitivo ricevuto dalla Lega. La formazione di Erra va a caccia del primo successo stagionale, dopo l’1-1 di Aversa. Stesso risultato raccolto a fatica dal Savoia contro il Melfi. Avrebbe meritato di più, la compagine lucana. Qualche problemino in più dovrebbe incontrarlo il Cosenza che al san Vito ospita un Foggia già in palla. Nella prima sfida di campionato i pugliesi non hanno mai mollato contro il Martina mettendo in cassaforte derby e successo tutto in una volta. Il menù di Lega Pro in salsa calabra si chiuderà domenica con la Reggina impegnata a Pagani alle 16:00. Trasferta e squadra insidiosa. La Paganese potrebbe essere una delle la sorpresa del girone, chiedere al Matera di Auteri, squadra affrontata nella prima giornata, per conferma. (ab)