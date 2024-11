Si riparte dal primo impegno di domenica in casa contro il Milazzo in campo maschile. Tra qualche settimana, invece, ci sarà l’inizio del torneo femminile

La doppia B per la Rende del basket è più che gradita. La compagine biancorossa disputerà il campionato di Serie B interregionale sia in campo maschile che sul versante femminile, cercando di offrire ai tanti appassionati uno spettacolo di qualità.

Le ambizioni non mancano per la squadra rendese, che inizierà il suo percorso nel torneo maschile proprio domenica 29 settembre affrontando in casa il Milazzo. Sarà un giorno di festa speciale alle ore 18 per la squadra di casa, che al Pala Quattromiglia cercherà subito di conquistare l’intera posta in palio e di ben figurare anche al cospetto delle altre due calabresi del girone H.

Oltre al Rende, nella Serie B maschile militano la Viola Reggio (che la Bim Bum affronterà il 9 ottobre in casa, subito dopo la trasferta sul campo del Castenea) e l’Academy Catanzaro: saranno derby attesi e con tanta passione sugli spalti. Non è un caso come, anche dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, i sia grande curiosità intorno al progetto cestistico, che prosegue mantenendo le necessarie attenzioni al settore giovanile e dando una nuova linfa anche alle compagini senior. La prima squadra maschile sarà gestita da Pierpaolo Carbone, un’autentica garanzia che da anni è si spende nel movimento cestistico con grande passione, supportato da Umberto Di Martino.

In campo femminile, invece, bisognerà attendere il 12 ottobre per scendere in campo, sempre in casa contro la Basilia Potenza. La squadra è allenata da Ciro Cardinale, un coach esperto e che in categoria rappresenta un valore aggiunto. Al suo fianco ci sarà Vincenzo De Marco, già protagonista negli anni con il progetto dell’Arberia Basket. Mantenere la categoria sarà l’obiettivo, ma di certo le giovani ragazze del gruppo potranno prendere spunto guardando al recente passato, quando al Pala Quattromiglia si lottava per la Serie A2.