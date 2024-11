I giallorossi vincono a tavolino e restano al primo posto in classifica. Sconfitta per la Franco Parisi, mentre il Cosenza viene fermato dal Covid

Rimandato ancora per la Franco Parisi Città di Rende l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. A Terzigno (Na), i biancorossi di mister Gianluca Cristiano soffrono tantissimo nel primo tempo, chiuso con il pesante passivo di 4-0. Rende prova a strappare il pareggio nel secondo tempo: Carmine De Rose e Davide Spadafora vincono i loro set di coppia ma al tandem composto da capitan Vincenzo De Rose e Giuseppe Buffa non riesce il bis e il tentativo dei calabresi si ferma all'ultimo set: 5-3 il risultato finale in favore dei padroni di casa. Rende rimane bloccata a quota 1 punto in classifica.

Il calendario propone ora un’utile sosta per rifiatare, raccogliere le idee e dare seguito ai segnali di crescita visti a Terzigno. Dopo la pausa la squadra del presidente Daniele Salerno tornerà in campo sabato 13 marzo, ancora in Campania, in casa dei salernitani di La Foce 2 "Magg. Salv. Cafaro".

Catanzarese, vittoria a tavolino

L'incontro di Cicciano (Napoli) è stato vinto a tavolino dagli ospiti per irregolarità delle piste alla prova campi. I giallorossi mantengono quindi il primo posto in coabitazione con i napoletani di Santa Chiara a quota 7 punti. Nel prossimo turno, sabato 13 marzo, la Catanzarese di mister Abramo ospiterà i napoletani di Arte in Ferro Aquino.

Le altre gare:

Città di Cosenza (Cs) – Todis Bellizzi (Sa), rinviata per casi Covid nella Todis

ASD Santa Chiara Le Delizie (Na) – La Foce 2 Magg. Salvatore Cafaro (Sa) 7-1 (56-33)

Classifica

Santa Chiara e Catanzarese 7; Aquino 6; Città di Cosenza* 4; Cicciano 3; F.P. Città di Rende 1; T. Bellizzi** e Magg, S. Cafaro 0* (*una partita in meno; **due partite in meno)