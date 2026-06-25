Il club di Promozione B riparte dal suo leader e numero uno tra i pali. La società: «Uomo e valore fondamentale, una conferma che vale più di un nuovo acquisto»

Le grandi storie d'amore calcistiche sono fatte di continuità, senso di appartenenza e fondamenta solide. La Bovalinese, compagine calabrese militante nel campionato di Promozione (girone B), getta le basi per il proprio futuro partendo dalla sua certezza più assoluta: il portiere e capitano Giorgio Galluzzo difenderà la porta amaranto anche nella prossima stagione.

Una firma, quella del leader dello spogliatoio, che rappresenta molto più di un semplice rinnovo contrattuale. È il segnale chiaro e inequivocabile di come la società intenda programmare un'annata da assoluta protagonista.

Il comunicato ufficiale del club

La dirigenza amaranto ha annunciato il rinnovo dell'estremo difensore con una nota ufficiale intrisa di stima e orgoglio, evidenziando il valore umano e tecnico del calciatore: «Il numero 1 ancora con noi. Ci sono fondamenta da cui ogni squadra deve ripartire. Per costruire il futuro servono uomini, valori e certezze. E noi ripartiamo dal mattone giusto, ovvero il nostro Capitano».

Il comunicato della società prosegue poi sottolineando l'impatto di Galluzzo sull'intero ambiente: «Leader dentro e fuori dal campo, punto di riferimento del gruppo e autentico numero uno tra i pali, continuerà a difendere i colori della Bovalinese anche nella prossima stagione. Una conferma che vale più di un acquisto: esperienza, appartenenza e cuore al servizio della squadra».

Ambizioni importanti per il futuro

Blindare Galluzzo non è solo una mossa di mercato interna, ma un vero e proprio manifesto d'intenti per il prossimo campionato. La Bovalinese non si nasconde: la permanenza del proprio capitano dimostra la volontà di alzare l'asticella, puntando a obiettivi importanti e ambiziosi. Con la porta ben custodita dal suo "numero uno", la costruzione della nuova rosa può ufficialmente iniziare sotto il segno della continuità e della leadership.