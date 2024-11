Si conclude l’undicesimo trofeo nazionale di boxe. Successo al PalaEventi

Si conclude l’undicesimo trofeo nazionale di boxe "Guanto d‘oro 2017", andato in scena al PalaEventi di Rossano.

Sul ring si sono sfidati i migliori giovani pugili italiani sotto gli occhi vigili del Direttore Tecnico dell'Italia Boxing Team, Emanuele Renzini, in qualità di supervisor del Torneo. In palio infatti un possibile posto in squadra per le Olimpiadi di Tokio 2020.

!banner!

Dieci match dagli elevati contenuti tecnici e agonistici, 8 i pesi da 52 a 81 kg. Dopo le fasi preliminari, la giornata interamente dedicata alle finali dalle quali sono usciti i nuovi campioni della massima competizione "Under 23" del pugilato Italiano, nelle varie categorie. L'evento è stato indetto dalla FPI e organizzato in collaborazione con la DEL FPI Calabria e la Pug. Cariatese, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale della città ionica.