Un Vincenzo Vivarini comunque sorridente nella conferenza stampa del post Brescia-Catanzaro terminata con il risultato di 1 a 1: «È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, due squadre organizzate. Poco tatticismo ma tanta voglia di fare risultato, sia da parte nostra che da parte loro. Credo che sia stata anche una bella partita da vedere sugli spalti e questo mi rende felice perché si va sempre alla ricerca della qualità, del divertimento e questo lo facciamo per i nostri splendidi tifosi. Un vero spettacolo oggi sugli spalti anche grazie al gemellaggio». E tornando al campo: «La partita è fatta di episodi, noi siamo stati ingenui sul gol che abbiamo preso. Loro hanno avuto delle situazioni importanti come le abbiamo avute noi, credo che il risultato sia più che giusto».

Sulla classifica, sulla zona playoff e sulle inseguitrici il mister afferma: «C’è un divario di budget tra quelle che stanno lì davanti e le altre. Però la Serie B è un campionato più equilibrato rispetto alla Serie A, basta guardare alcuni risultati di oggi, qui tutto può succedere. In questa partita sia noi che il Brescia abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ma è proprio il belo di questo campionato. Noi giochiamo sempre con questa mentalità, ci divertiamo e ci teniamo a far divertire i nostri tifosi. Il divario con chi ci sta davanti è tanto su diversi fronti, ma noi continuiamo in questo modo. Non si sa mai quello che può succedere».

«Si può fare sempre meglio, abbiamo giocato abbastanza bene sugli esterni, forse dovevamo farlo meglio per vie centrali, in alcune situazioni avremmo potuto puntare in quelle zone». Entra più nel merito tattico Vivarini che poi conclude ritornando sui tifosi: «A fine partita mi sono fermato a guadare la nostra curva. Ero stupito perché anche a seguito dei divieti erano comunque in tanti a supportarci. Sicuramente ci vuole più buonsenso da parte loro, perché ci deve essere rispetto nei confronti di tutti. Però il calcio senza le emozioni che ti regalano i tifosi è zero».

