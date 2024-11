Tagliandi acquistabili per la gara di sabato prossimo allo stadio Rigamonti in attesa della decisione del Gos, che si riunirà nella giornata di giovedì

In attesa della decisione del Gos, che si riunirà nella giornata di giovedì, è stata attivata la prevendita per la gara Brescia-Catanzaro, valevole per la trentesima giornata di campionato, prevista per sabato prossimo alle 14 allo stadio Rigamonti. A darne notizia in una nota sui propri canali social ufficiali la società giallorossa.

«L’Us Catanzaro comunica che è attiva la prevendita per il settore ospiti del match Brescia – Catanzaro, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio Mario Rigamonti. La vendita per la tifoseria ospite è attiva sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara e nello specifico di venerdì 15. Il giorno della gara non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti. La vendita dei tagliandi, sia per i settori ordinari che per il settore ospiti, non è consentita ai residenti nella Provincia di Catanzaro. I tagliandi potranno essere acquistati mediante vendita online (attraverso il sito https://www.ticketone.it/) e presso tutti i rivenditori autorizzati».