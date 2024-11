Tappa lametina il quattro febbraio per #Accendiamoilrispetto il progetto etico avviato nelle scuole dalla Top Volley Latina in partnership con AbbVie. Ad ospitare l’evento il Center della Lucky Friends con la collaborazione della associazione di Volontariato “Mamas Lucky” guidata dalla presidente Lucia Perri e dal gruppo di Genitori e Tecnici e Volontari che si occupano di avviare all’inclusione ed allo sport gli atleti speciali con disabilità intellettive e fisiche.

Insieme ai campioni della Top Volley Latina, saranno presenti i referenti della Questura, con loro gli esperti messi a disposizione da AbbVie, l’azienda biofarmaceutica globale che lavora gomito a gomito con la Top Volley Latina in questo progetto. E non mancheranno i giocatori perché ci saranno Daniele Sottile (palleggiatore della Top Volley Latina e argento olimpico di Rio 2016) e Simone Parodi (bronzo a Londra 2012). Con loro anche i giocatori del Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. L’obiettivo è quello di portare i campioni del grande volley di Superlega a stretto contatto con gli studenti per esporre le problematiche, i rischi e allo stesso tempo ascoltare le storie e rispondere alle domande dei ragazzi.

Sono stati 21 finora gli istituti coinvolti (di cui quattro a Roma e uno a Perugia, oltre alla provincia di Latina) con oltre otto mila gli studenti incontrati e un notevole successo sui media locali, sui social, ma anche sui media nazionali grazie a Rai Sport e Sky Tg24 e altri quotidiani nazionali che hanno amplificato il messaggio. Due gli elementi distintivi di questa tappa: il primo è che si svolgerà in uno stabile sequestrato alla malavita organizzata e concesso all’associazione di volontariato, mentre il secondo e che i campioni che parleranno ai ragazzi, il giorno precedente, si saranno affrontati in un’importante sfida di campionato.

Oltre ai quattro giocatori prenderanno la parola anche: Alessandra Ruberto, Procuratore capo tribunale per i minorenni di Catanzaro, Luigia Spinelli, Pubblico Ministero nella Procura di Roma, Francesco Tatangelo direttore di stabilimento AbbVie che darà il benvenuto e introdurrà il progetto.

Saranno presenti delegazioni dell’istituto comprensivo “Manzoni-Augruso”, dell’Istituto Tecnico Commerciale e dell’istituto scolastico “Tommaso Fusco”, ed altri Istituti di Lamezia Terme, saranno invitate le forze armate Carabinieri, Polizia, Finanza ecc.

Interverranno anche Rosario Cortese, presidente dell’associazione Lucky Friends, Stefania Bossiner di AbbVie e Andrea Montecalvo di AbbVie, per introdurre la problematica, il rispetto delle regole e il fatto che la rete non dimentica. Interverrà anche Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Latina e originario di Lamezia Terme, mentre l’evento verrà moderato da Giuseppe Baratta, responsabile della comunicazione della Top Volley Latina.