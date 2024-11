Finalmente si gioca. Ai nastri di partenza il campionato di Serie B di basket ha subito registrato il derby fra la Viola Reggio Calabria e la Mastria Sport Academy Catanzaro.

Il team di coach Bolignano ha fatto suo il confronto per 74-58 ma gli ospiti per tre quarti di gara sono stati in partita, salvo poi calare nell’ultima fase. Il quarto tempo, infatti, ha registrato la super difesa della Viola, capace di concedere appena sei punti al proprio avversario.

Top scorer del match il duo Giulio Mascherpa - Enrico Gobbato con 13 punti a testa. Fra gli ospiti bene Cucco e Moretti, a segno da tre nella fase iniziale del confronto, quando il Catanzaro si è portato avanti per due a dieci. Dopo il time out da parte di coach Bolignano, per scuotere i suoi, al rientro in campo, reggini letteralmente trasformati e parziale di 20 a 5 che dice tutto sulla reazione della squadra, grazie ad un attacco corale e ai canestri di Genovese e Roveda.

Quindi, come si diceva, gara in equilibrio per tre quarti e poi rush finale dei reggini. Pronostico rispettato, allora, e primi due punti in classifica per i ragazzi di Bolignano, ma gli ospiti sono usciti dal campo a testa alta (top scorer Morciano 17, Cucco 16 e Moretti 15).

Nel prossimo turno, in programma domenica 6 dicembre, impegno interno per il Catanzaro contro il Ruvo di Puglia, mentre la Viola Reggio Calabria sarà di scena a Molfetta.