Con la vittoria dell’azzurro Riccardo Pianosi, già protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con uno straordinario quarto posto, si è chiuso il Campionato Europeo Youth Formula Kite, tappa di rilievo nel calendario agonistico del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.

Alle sue spalle, il talentuoso Gian Stragiotti e il ceco Vojtech Koska, completano un podio maschile di altissimo livello tecnico.

Nel femminile, trionfa la turca Atakan Derin, seguita dalla britannica Ella Geiger e dalla turca Deniz Sorguc, in un evento che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 22 nazioni e 4 continenti.

Teatro della manifestazione, lo spot iconico di Hang Loose Beach a Gizzeria, località Pesci e Anguille, che ancora una volta ha dimostrato condizioni ideali per le competizioni internazionali di kite.

L’evento è stato organizzato dal Circolo Velico Hang Loose, in collaborazione con IKA, FIV, CKWI, e con il supporto di Calabria Straordinaria e Volkswagen Veicoli Commerciali Chiappetta.

Hang Loose Beach, con i suoi vent’anni di storia, rappresenta una delle realtà più consolidate nel panorama europeo del kiteboarding, contribuendo alla crescita della disciplina in Italia e affermando la Calabria come hub internazionale per questo sport in continua ascesa.

Oltre al valore agonistico, la competizione ha rappresentato una vetrina per le nuove promesse del kitefoil giovanile: molti di loro saranno protagonisti del percorso che li porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Dichiarazione di Riccardo Pianosi



«È stato bellissimo, sono felice delle mie prestazioni durante tutta la settimana di competizioni. Solo ieri ho fatto qualche errore, ma per fortuna questo format permette di recuperare anche una giornata no, quindi alla fine ce l’ho fatta. Ho battuto Max Maeder che ha fatto una gara fantastica, è stato fortissimo, ma alla fine sono riuscito a conquistare io il titolo. Oggi infatti ho disputato infatti due bellissime prove, al comando dall’inizio alla fine, che mi hanno consentito di portare a casa la vittoria finale. That’s the play».