Si è concluso nei giorni scorsi in Lettonia a Riga, il campionato internazionale di Wushu 13th Riga Open Wushu Cup, dove hanno preso parte atleti provenienti da dodici nazioni. All'evento erano presenti anche atleti calabresi, in modo particolare dell’Accademia centrale wushu Catanzaro, guidati dal maestro Massimo Scalzo.

Gli atleti calabresi hanno preso parte al campionato con la rappresentativa nazionale Pwka, che ha visto proprio il Maestro Scalzo nelle vesti di team leader. Tutti gli allievi dell'Accademia centrale di Catanzaro sono andati a medaglia nelle categorie di forme e combattimento.

I risultati degli atleti calabresi

Istr. Krystian Kaczmarski: argento nel taolu tradizionale (hua quan)

Jacopo Ranieri: argento nel combattimento Qingda; Bronzo nel taolu armi lunghe tradizionali (qiang)

Miriam Minasi: oro nel combattimento Qingda; Argento nel taolu Nan Dao; Argento nel taolu Nan Quan

Cristian Colace: oro nel combattimento Qingda; Bronzo nel taolu Nan Quan; Bronzo nel taolu Nan Dao

Nicholas Dascalu: oro nel combattimento Qingda; Argento nel taolu Nan Quan; Bronzo nel taolu Nan Dao

La soddisfazione dell'Accademia Centrale di Catanzaro

«Un’altra grande esperienza per gli allievi dell’Accademia Centrale Wushu Catanzaro - si legge in una nota -, esperienza che arricchisce il loro percorso di sana crescita marziale e sportiva, una crescita, che come il Wushu stesso, non ha mai fine, in ogni contesto e ad ogni livello. Partire all’estero, potersi confrontare con atleti di alto livello e di diverse culture, stringere nuove amicizie, sono tutti elementi che costituiscono, “cibo per la mente”. Questa trasferta in Lettonia, è stata anche occasione per il M° Massimo Scalzo di rafforzare e costruire nuovi rapporti a livello internazionale - continua la nota - rapporti che continueranno, come sempre, a portare beneficio all’accademia centrale a tutto il gruppo IWA, a livello tecnico, culturale e sportivo, garantendo continuamente un servizio oltre gli standard commerciali di massa».

Prossimi appuntamenti

La prossima trasferta internazionale, vedrà impegnata l’Accademia Centrale Wushu Catanzaro il 2 dicembre a Stoccolma, in Svezia, dove i ragazzi parteciperanno al 5th Nordic Wushu Championship. Continua nel frattempo l’organizzazione del grande 15th “Spring dragon-Wushu International Tournament"(il drago di primavera), evento che grazie alla sua grande organizzazione, e ai rapporti costruiti a livello internazionale dal Maestro Massimo Scalzo, vedrà Catanzaro ospitare ancora atleti da tutta Europa e non solo.