Si arriva ormai alle ultime battute nei campionati di Serie B e Serie C1. Il derby ionico potrebbe consentire alla Blingink di vincere il girone e conquistare la promozione. Nel torneo regionale invece il confronto potrebbe aprire scenari importanti anche per la zona play off

Penultimo turno nel girone G di Serie B e primo match point in un derby. La Blingink Soverato è carica al punto giusto per affrontare Nausicaa, rivelazione del campionato e squadra per nulla da sottovalutare. In Coppa Italia il team di De Marchi ha eliminato proprio la compagine allora allenata da Rinaldi, nell’incontro di domani invece una vittoria consentirebbe al Soverato di festeggiare in anticipo la promozione in Serie A2. È una gara importante anche per il torneo dello stesso Nausicaa, attualmente terzo ma che terminerà il suo campionato nella fase regolare domani, considerando come riposerà all’ultimo turno.

Ha un margine di vantaggio di un punto sull’Alta, che in casa affronterà il Casali del Manco: altra sfida che vale (quasi) tutta una stagione. I presilani cercheranno di conquistare l’ultimo posto utile per la salvezza diretta, i gialloverdi dovranno fare sei punti contro i pugliesi e poi contro il Ferrandina. Il 21° turno nel girone H invece propone al Polistena un difficilissimo impegno contro la corazzata Marsala, sarà una gara di rodaggio per i tanti giovani dei rossoverdi.

Passando alla Serie C1 regionale l’impegno della capolista Gallinese sarà sul parquet di un Rovito alla ricerca di punti vitali per la salvezza. Il big match sarà Icierre Lamezia-Duelle Cetraro, una gara tra la terza e la seconda del campionato. Partita che vale tutta una stagione, il motivo lo spiega la stessa società di casa: «La ventiduesima gara della stagione è un punto di non ritorno per la formazione neroverde. Ora o mai più. La formazione di mister Walter Pellegrino è obbligata a vincere: il regolamento prevede che se tra seconda e terza ci sono dieci o più punti di margine i play-off non si disputano con la seconda in classifica che passa al turno successivo, e in questo momento la Duelle ha sette punti di vantaggio ma con una partita in meno».

A tutto ciò è interessato anche Reggio Calabria, le speranze di play off degli amaranto passano dalla gara di Lamezia ma anche per quella interna contro il Città di Fiore, tornato recentemente alla vittoria. La Farmacia Arturi misurerà la voglia della Nuova Fabrizio di tirarsi fuori dalla zona play out, la Reghion dopo gli undici gol presi sabato dalla primatista ospiterà invece l’ultima della classe, il Mirto. Cariatese-Pantere Nere Cz andrà a concludere il 22° turno del torneo.