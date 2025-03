Sarà un finale di stagione ricco di interesse per il calcio a cinque, soprattutto nelle categorie che fanno un po’ da “ponte” per i grandi sogni delle società. In Serie B il livello si è alzato decisamente, il girone G ha registrato il protagonismo delle squadre calabresi, che vorranno raggiungere i loro obiettivi con decisione. Soverato vorrebbe il salto di categoria diretto e… chiede una mano ora al Nausicaa, che ospiterà la Diaz nel 20° turno in programma. Gara molto dura quella che si giocherà a Sant’Andrea dello Ionio, i padroni di casa hanno raggiunto i playoff ma di certo non faranno sconti ai pugliesi, che vorranno invece i tre punti per avvicinare la Blingink e poi gestire il finale di stagione.

Chi dovrà aumentare ancor di più il passo è Casali del Manco, tornata alla vittoria quindici giorni fa: ha riposato nell’ultimo turno e si ritrova ancora a dover inseguire l’ultimo piazzamento per la salvezza diretta. La gara casalinga contro Aradeo non è delle più semplici, servirà una netta prova di coraggio e carattere per i presilani, ribaltando un po’ i pronostici. Nel girone H Polistena è salvo, lontano dai playoff (dopo un ottimo girone d’andata) e sarà impegnato sul parquet del Monreale.

In Serie C1 22° turno e altre emozioni da aggiungere in un torneo che viaggia a ritmi altissimi nelle zone di vertice e con incredibile equilibrio nella seconda metà della classifica. La Gallinese vorrà difendere il suo primato giocando internamente contro la Reghion, a questa gara guarda con interesse la Duelle Cetraro, ora seconda in graduatoria e impegnata nella contesa contro Cittanova. L’Icierre Lamezia vorrà limitare al minimo i rischi contro il Mirto, ultima della classe, come afferma la dirigenza: «C’è ancora la possibilità di arrivare alla post season. La trasferta più lunga della stagione, in quel di Mirto vorrà consegnare una formazione neroverde con la stessa voglia di vincere vista contro la Gallinese, per continuare ad inseguire l’obiettivo stagionale che può e deve andare oltre il terzo posto».

Reggio Calabria, stabile al quarto posto, farà visita al Catanzaro che cercherà punti d’oro per la salvezza, argomento vitale anche per Città di Fiore-Rovito, soprattutto i silani in questo girone di ritorno sono calati nettamente un po’ a sorpresa. A chiudere una gara tra squadre relativamente più tranquille, come nel caso di Farmacia Arturi e Cariatese.