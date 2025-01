Il gruppo biancazzurro resta sempre protagonista in questo primo mese del 2025. Dopo la vittoria del campionato e importanti novità in sede di mercato, la squadra dovrà affrontare incontri fondamentali sia in Serie C che nel proseguo di Coppa affrontando i siciliani del Futura Rosolini

Il 2025 è l’anno già da ricordare per la Duelle Cetraro, società che non ha nascosto le sue ambizioni già nei mesi scorsi, dimostrando di poter reggere altissimi ritmi. La squadra ha vinto nel primo weekend dell’anno l’edizione di Coppa Calabria ospitata proprio al Pala Giordanelli, battendo a domicilio prima il Città di Fiore in semifinale e poi l’Icierre Lamezia, alzando così l’ambito trofeo.

Non c’è stato tempo per riposare, i ritmi del campionati si sono alzati e la Duelle è rientrata in campo con un pareggio per 2-2 contro Reggio Calabria, che l’ha leggermente distanziata dalla vetta, ora occupata solamente dalla Gallinese, che mantiene due punti di vantaggio nel torneo di Serie C1. Nel turno precedente le distanze sono rimaste quindi invariate, ha vinto sia la squadra reggina che quella allenata da Fabio Cipolla con un roboante 13-1 sulla Cariatese fuori casa.

La gara di sabato, in programma proprio tra le mura amiche, non è però da sottovalutare assolutamente contro una Nuova Fabrizio che in stagione attende ancora di fare un colpaccio. In vista dell’impegno da affrontare contro il team di Corigliano servirà la massima attenzione, andando ad affinare un’ulteriore amalgama all’interno della rosa. Dopo l’infortunio di Dalla Valle, la società è andata a colpo sicuro sul mercato ingaggiando il pivot Gerbasi, classe 1993 proveniente dall’Acri di Serie A2. Un acquisto importante per superare… subito quota 100 in campionato: la Duelle ha segnato sinora 97 reti, l’attaccante in questa categoria di Serie C1 è sicuramente un cannoniere importante per le difese avversarie.

Dopo la gara di campionato, la mente dovrà andare necessariamente ai nuovi impegni di Coppa Italia, il primo match è previsto per martedì prossimo alle 19, contro la Futura Rosolini. Un altro impegno casalingo, quindi, ma dal sapore inedito e atteso dalla piazza con particolare curiosità. La squadra siracusana è un avversario che sta dominando il suo girone regionale e attenderà poi per il ritorno i calabresi l’11 febbraio.