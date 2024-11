Nel campionato calcettistico di Serie C1 la realtà di San Giovanni in Fiore continua ad appassionare i tifosi. La prima parte di stagione è già in linea con le aspettative societarie, il presidente Valerio Cordua è ben soddisfatto del rapporto tra squadra e ambiente

Da più di vent’anni il Città di Fiore è un punto di riferimento per lo sport nella Sila Grande. Una storia che nasce sul campetto dei Frati Cappuccini con la nascita della prima squadra Oratorio San Francesco.

Non è un caso come a San Giovanni in Fiore le gare della squadra di calcio a cinque diventano un motivo per far festa, come dimostrato nella recente vittoria contro il Cittanova e come sarà anche nel match di Coppa Calabria contro la Nuova Fabrizio.

Entusiasmo e buoni risultati possono andare a braccetto, come conferma anche il presidente della società, Valerio Cordua. Il trend positivo, dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, permettono di valutare il presente e il futuro con la massima fiducia: «Abbiamo cercato di confermare in blocco la squadra dello scorso anno e non è stato semplice visto le tante richieste per i nostri gioiellini. Abbiamo inserito qualche altro ragazzo proveniente dalla nostra cantera e altri tre acquisti mirati per migliorare la nostra rosa e dare maggiori rotazioni al nostro mister, il confermatissimo mister Federico, che ha uno staff preparato e professionale, a cui abbiamo inserito nuove figure oltre a quelle già presenti per migliorarci sia a livello fisico che tecnico/tattico».

Il gruppo dirigenziale è un mix tra vecchia guardia e nuovi innesti che lavorano in modo sinergico, cercando anche la massima collaborazione in tutto il territorio: «I nostri progetti a medio termine – continua il presidente - sono, in primis, di continuare il buon avvio di stagione cercando di centrare gli obiettivi prefissati, nonché far crescere sempre di più i nostri giovani, ormai sono parte importante della prima squadra».

Iniziati tutti i percorsi giovanili, l’attenzione è rivolta anche a una Serie C1 che aumenta la sua intensità: «Quest’anno il massimo campionato regionale calabrese è cresciuto tantissimo a livello tecnico, ci sono tante squadre attrezzate per il salto di categoria. Questo non può che essere un bene sia per la crescita del movimento in Calabria ma soprattutto per la crescita dei nostri ragazzi, che ogni sabato affrontano calcettisti di grande spessore ed esperienza».

Le ultime parole del presidente Cordua confermano il clima di festa che si respira intorno alla squadra: «La nostra realtà è molto seguita dalla gente del nostro territorio, ogni sabato il nostro splendido palasport è stracolmo di bambini, famiglie e tifosi che ci sostengono in modo molto passionale. Per noi questa è la più grande soddisfazione, riuscire a portare tanta gente di varie fascie di età è motivo di grande orgoglio».