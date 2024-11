I silani battono 2-1 l'Arcobaleno Ispica e si confermano al primo posto in classifica. I reggini fanno la voce grossa in casa del Bernalda battuto per 8-1. Pari per la Polisportiva Futura

Si sono concluse poco fa le partite del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5 valevoli per la decima giornata del torneo. Turno tutto sommato positivo per le calabresi impegnate. La Pirossigeno Città di Cosenza torna alla vittoria dopo lo stop della scorsa giornata in casa dei siciliani del Regalbuto. I rossoblù vincono per 2-1 contro i ragusani dell'Arcobaleno Ispica e si confermano al comando della classifica con 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta.

Viittoria per la capolista

Al PalaFerraro di Cosenza i padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 1'32" grazie alla rete messa a segno da Federico Fedele, il raddoppio porta la firma di Mario Pagliuso (8'35"). La squadra allenata da coach Leo Tuoto attacca anche nella ripresa ma i siciliani sono attenti in difesa e pungono anche in ripartenza. L'Ispica trova anche il gol che accorcia le distanze con Corallo al 19'17". Troppo tardi per portare a casa punti. La vittoria è del Cosenza, che nel prossimo turno sarà impegnato nel derby in casa del Bovalino.

Uragano Bovalino

Proprio i reggini passeggiano al PalaCampagna di Bernalda contro i lucani dell'Orsa. La squadra allenata da coach Salvatore D'Urso si impone con un netto 8-1. Prima frazione di gioco che il Bovalino chiude sull'1-0 grazie alla rete di Scopelliti al 10'30''. Nella ripresa i reggini si abbattono come un uragano, con 7 reti, sul Bernalda. A segno Dentini (tripletta), Labate (doppietta) e Edson. Bovalino che con questi 3 punti si porta a quota 11 in graduatoria, insieme a Capurso e Cassano, in piena zona play off.

Un punto per la Futura

In zona play out c'è invece l'altra formazione reggina, quella della Polisportiva Futura. La squadra di coach Fiorenza pareggia 1-1 contro il Regalbuto e aggancia con 8 punti in classifica il Catanzaro che oggi ha osservato il turno di riposo. Nel match del Polivalente di Lazzaro a passare in vantaggio sono i padroni di casa della Futura con Cividini al 3'51'' della prima frazione. Il pareggio della Sicurlube nella ripresa grazie al gol di Vitale (13'23''). Per tutti i risultati e la classifica clicca qui.