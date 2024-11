Le reti tutte nella ripresa. I padroni di casa recriminano però per un'irregolarità apparsa piuttosto evidente in occasione del primo gol degli ospiti

È l'Italservice Pesaro ad avere la meglio nella gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A. La Pirossigeno Cosenza esce così battuta dal PalaCosentia per effetto delle reti realizzate nella ripresa da Tonidandel e Canal. I padroni di casa recriminano però per un'irregolarità apparsa piuttosto evidente commessa dal portiere Putano che si trascinava fuori dall'area del rigore con il pallone in mano, azione di gioco che poi dà il la al primo dei due gol ospiti, quello che ha di fatto spianato la strada al successo dei ragazzi allenati da mister Scarpitti.

Il match

Buona la partenza della formazione cosentina. Bolide di Felipinho al quinto minuto che si spegne di poco sul fondo. Gli ospiti si rendono pericolosi al 9' con Canal, il cui destro viene smanacciato da Del Ferraro sul palo esterno. Minuto 12: punizione calciata violentemente da Felipinho, Putano respinge. Numero di Bavaresco, palla che finisce a Petry: il 12 rossoblù cadendo si gira ma la conclusione esce di un soffio. Ancora Cosenza: ci prova Poti da lontano, l'estremo difensore ospite si oppone. Brivido per la Pirossigeno a tre minuti dallo scadere sulla puntata di Canal che termina fuori ma non di molto. Subito dopo diagonale insidioso di Grandinetti che Putano è bravo a respingere, sul tap in arriva con un attimo di ritardo Adornato. Le squadre vanno al riposo sullo zero a zero.

Riprende il match. Al terzo minuto sul tiro di Petry c'è una deviazione fortuita di Bavaresco che rischia di mettere fuori causa Putano, che si salva bloccando sulla linea di porta. Passa in vantaggio il Pesaro al 5' con Tonidandel ma l'azione è viziata da un'irregolarità: il portiere marchigiano agguanta la sfera al di fuori dell'area di rigore prima di servire l'assist decisivo al compagno. La chance per il pareggio, veramente ghiotta, i lupi ce l'hanno all'ottavo ma Felipinho e Pagliuso non riescono a finalizzare. Vige così, ancora una volta, la legge del gol sbagliato gol subito e l'Italservice raddoppia in ripartenza con Canal. Provvidenziale Putano al 10' sul destro angolato di Petry, il portiere ospite vola e devia in corner. La Pirossigeno prova a cambiare le cose con Felipinho da powerplay ma il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-ITALSERVICE PESARO 0-2 (pt 0-0)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Grandinetti, Bavaresco, Petry. Marano, Lambrè, Adornato, Fanelli, Pagliuso, Iaria, Felipinho. All. Tuoto

PESARO: Putano, Tonidandel, Andrè Ferreira, Belloni, De Oliveira. Luberto, Vavà, Dener, Pires, Della Costanza, D'Ambrosio. All. Scarpitti

ARBITRI: Simone Zanfino di Agropoli, Massimo Seminara di Palermo. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 05'28" st Tonidandel (P), 09'28" st Canal (P)

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a circa 400 spettatori. Ammoniti: 11'46" pt Dener (P), 16'57" pt De Oliveira (P), 05'29" st Tuoto (All. Cosenza), 06'21" st Felipinho (C), 13'38" st Andrè Ferreira (P).