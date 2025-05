Si chiude con una sconfitta per la Pirossigeno Cosenza il match esterno con la Fortitudo Pomezia, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa a segno con Ludgero, Miguel Angelo e Daniele Gattarelli. Nella ripresa l'unica rete dei lupi firmata dal solito Cabeça. In classifica i rossoblù si ritrovano al penultimo posto, in condominio con Manfredonia, e perdono terreno dall’Italservice Pesaro che vince 4-2 in casa dell’Ecocity Genzano.

LA CRONACA DEL MATCH

Il primo pericolo del match lo porta la Pirossigeno con Marchio che costringe Molitierno alla deviazione in corner. Passa la Fortitudo al secondo minuto con il sinistro violento di Ludgero che si insacca nel sette lì dove Lo Conte proprio non può arrivare. Entra in campo Cabeça e si fa subito notare impegnando il portiere di casa. Protagonista ancora il bomber rossoblù che solo di fronte a Molitierno spreca l'occasione del possibile pareggio. Nonostante il buon momento degli ospiti, Pomezia raddoppia grazie al rasoterra letale di Miguel Angelo. Provvidenziale Molitierno al 15' sul destro a giro di Cabeça destinato a finire in fondo al sacco. Si va all'intervallo con i padroni di casa avanti 2-0.

Inizia la ripresa con il bolide rasoterra di Miguel Angelo che sfiora il palo. Risponde subito la Pirossigeno con l'incursione di Felipinho fermato dalla parata col corpo del neo entrato Alessio Gattarelli. A portare insidie verso la porta di un attento Lo Conte ci pensa Ludgero, il portiere rossoblù risponde presente. Al 5' la Fortitudo fa tris: destro ad incrociare di Daniele Gattarelli che si insacca nell'angolino basso alla destra di Lo Conte. Mister Ibañes si gioca il powerplay e la scelta paga perchè Cabeça con un gran tiro riapre il match. Occasionissima per i lupi: Felipinho, in veste di portiere di movimento, da due passi non riesce a trovare la deviazione decisiva che sarebbe valsa il 3-2. Il brasiliano, sul capovolgimento di fronte. è bravissimo a sostituirsi a Lo Conte rispondendo ben due volte alle conclusione avversarie. Forcing bruzio nei minuti finali: Mateus con un bordata, miracolo di Gattarelli. Le speranze della Pirossigeno si spengono sull'ennesima parata decisiva del portiere laziale, autore di un grande intervento su Cabeça. Termina 3-1 per la Fortitudo Pomezia.

IL TABELLINO

FORTITUDO POMEZIA-PIROSSIGENO COSENZA 3-1 (pt 2-0)

POMEZIA: Molitierno, Ludgero Lopes, Miguel Angelo, Cutrupi, Matteus. Gattarelli A., Gattarelli D., Mentasti, Bueno, Cutrignelli, Raubo, Dudù. All. Angelini

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus. Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Felipinho, Jefferson, Restaino, Cabeça. All. Ibañes

ARBITRI: Alessandro Cannizzaro di Ravenna, Raffaele Bu0nocore di Castellammare di Stabia. CRONO: Matteo Ottaviani di Trieste.

MARCATORI: 02'28" pt Ludgero (P), 08'47" pt Miguel Angelo (P), 05'57" st Gattarelli D. (P), 07'32" st Cabeça (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 a porte chiuse al PalaLavinium di Pomezia. Ammoniti: 18'42" pt Jefferson (C), 19'55" pt Ibañes (All. Cosenza), 00'59" st Gabriel (C).