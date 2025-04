Una cosa è certa, con la Pirossigeno Cosenza quest'anno non ci si annoia. Nella 25esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, al PalaCosentia è andata in scena un'altra gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Al vantaggio iniziale dei lupi realizzato da Trentin rispondono gli ospiti del Genzano che prima dell'intervallo riescono a ribaltare il risultato con Taborda e De Oliveira. Il goleador dei laziali fa doppietta al 10' della ripresa ma i padroni di casa non mollano, si giocano il portiere di movimento e grazie a Jefferson (un super gol il suo) e bomber Cabeça acciuffano il meritatissimo pareggio.

La cronaca

La prima chance è di marca laziale. Taborda si trova a tu per tu con Lo Conte, provvidenziale nel deviare la conclusione quel tanto che basta per mandarla sul fondo. Rispondono i lupi con il destro di Pedrinho che finisce fuori di pochissimo. Decisamente sfortunati i padroni di casa sul tiro di Jefferson deviato da Di Ponto sul palo. Ci prova Nem all'ottavo, Lo Conte risponde presente in tuffo. Pericolosi i lupi con l'invenzione di Restaino che libera Trentin di fronte a Di Ponte ma il portiere ospite sbarra la strada al pivot brasiliano.

Passa meritatamente in vantaggio la Pirossigeno al minuto 10 con la zampata di Trentin che spinge in fondo al sacco un tiro cross di Pedrinho. Pareggia l'Ecocity al 15' con Taborda. Ancora il 14 dei laziali pericoloso ma Lo Conte con un intervento miracoloso evita la capitolazione. Qualche istante dopo il portiere bruzio nulla può sul sinistro di ravvicinato di De Oliveira, che manda l'Ecocity all'intervallo in vantaggio per due reti a una.

Si apre il secondo tempo con una colossale occasione per il Cosenza. Calcia Jefferson, la traiettoria, che supera anche il portiere, è destinata a concludere la sua corsa in fondo al sacco ma Bissoni ci mette il piede e devia in corner. Spingono i ragazzi di Ibañes alla ricerca del pari. Ci va vicinissimo Cabeça al 2-2. Il brasiliano però arriva con un attimo di ritardo sull'assist invitante di Restaino. Pochi secondi dopo Di Ponto ci mette la mano sul piattone angolato di Felipinho. Al minuto 10 destro secco di De Oliveira sul quale vola Lo Conte a dire di no con una parata plastica. Rimane temporaneamente in inferiorità numerica la Pirossigeno per effetto dell'espulsione di Trentin, che riceve la seconda ammonizione e va sotto la doccia. Sul calcio piazzato che segue De Oliveira porta a tre le reti ospiti. Mister Ibañes a questo punto opta per il powerplay e la scelta paga perché Jefferson, con un gran tiro nel sette, accorcia le distanze.

Subito dopo grossissima chance per Restaino che manda alle stelle da posizione ravvicinata il pallone del possibile 3-3. Gioia rinviata di qualche minuto: ci pensa Cabeça a riportare tutto in parità. Il risultato non cambia più, termina in parità.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-ECOCITY GENZANO 3-3 (pt 1-2)

COSENZA: Lo Conte, Trentin, Felipinho, Jefferson, Pedrinho. Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Bavaresco, Guga, Restaino, Cabeça. All. Ibañes

GENZANO: Di Ponto, Romano, De Oliveira, Taborda, Nem. Zaccagnini, Lara, Roccia, Brunelli, Thiago Bissoni, Micheletto, Taddeo. All. Marìn

ARBITRI: Tommaso Vallecaro di Salerno, Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia. CRONO: Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 10'52" pt Trentin (C), 15'13" pt Taborda (G), 19'20" pt e 10'14" st De Oliveira (G), 14'23" st Jefferson (C), 17'04" st Cabeça (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a circa 400 spettatori. Ammoniti: 06'10" pt Cabeça (C), 06'26" pt Del Ferraro (C), 14'00" pt Jefferson (C), 01'24" st Taborda (G), 02'27" st De Oliveira (G), 04'24" st Trentin (C), 09'41" st Romano (G). Espulso: al 10'12" st per doppia ammonizione Trentin (C).