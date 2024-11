Secondo 3-3 consecutivo in amichevole per gli uomini di Leo Tuoto. Al PalaSport di Santa Maria di Ferrandina è andato in scena l'ultimo test prima dell'inizio del campionato

Termina con un pareggio il pre campionato della Pirossigeno Cosenza. Al PalaSport di Santa Maria di Ferrandina (MT) i lupi del futsal hanno affrontato la neopromossa Vitulano Drugstore Manfredonia. Secondo 3-3 consecutivo per gli uomini di mister Leo Tuoto dopo quello contro i campioni d'Italia del Meta Catania.

Un altro buon test per i rossoblù, che impattano contro un grande Dovara - autore di numerosi interventi - e pagano alcune disattenzioni difensive. La prima frazione termina 2-2, con i lupi che si fanno rimontare due volte dalla squadra guidata da David Ceppi: a Felipinho e Guga rispondono Ferreira e Djelveh.

Il secondo tempo, invece, inizia male per capitan Marchio e compagni - che vanno sotto per il goal di Pezzin. Lupi ora in difficoltà ma è bravo Lo Conte a disinnescare i tentativi dei ragazzi in maglia celeste. Ci pensa poi Cabeça a pareggiare i conti con un goal da attaccante vero. Nel finale di partita torna protagonista il portiere avversario, che evita ai suoi la sconfitta.

Archiviata quest'ultima amichevole, ora si inizia a fare sul serio. Venerdì 18 ottobre inizia ufficialmente il campionato di Serie A - Calcio a 5 e i lupi del futsal saranno ospitati al Palajacazzi dal Napoli vicecampione d'Italia. Una sfida che si preannuncia complicata ma alla quale i rossoblù ci arrivano carichi di entusiasmo.