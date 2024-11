Finisce in parità il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A tra Pirossigeno Cosenza Active Network Viterbo (1-1). Una gara che si decide nel primo tempo con il vantaggio rossoblù al 7' con Fanelli ed il pari laziale quasi sulla sirena di Berti. Un punto che muove la classifica con il quintetto rossoblù che sale a 9 punti e raggiunge il Pomezia.

Primo tempo

Prima occasione sui piedi di Poti al terzo minuto. Lo spagnolo, a tu per tu con il portiere ospite, si fa però ipnotizzare. Lupi ancora pericolosi al 5'. Grandinetti sradica il pallone dai piedi di un avversario e calcia, esterno della rete. Felipinho e Marchio insidiano la porta ospite ma i difensori dell'Active sbarrano la strada ad entrambi. La Pirossigeno concretizza la tanta mole di gioco creata passando in vantaggio al 7' con Fanelli, smarcato alla perfezione da Marchio. Reazione dei laziali affidati ad un esterno di Romano deviato in corner da un attento Del Ferraro. La chance per il raddoppio ce l'ha Grandinetti, che dopo aver seminato il panico nella metà campo ospite si fa respingere il tiro da Perez. Active pericolosissima a pochi minuti dall'intervallo ma Del Ferraro dice di no a Berti. Ancora Cosenza: Bavaresco, contrastato da un avversario, non riesce ad angolare la conclusione e Perez si oppone. Quando ci si avvia ormai verso il termine della prima frazione di gioco, Berti può calciare a rete, Del Ferraro smorza la conclusione ma il pallone oltrepassa ugualmente la linea. 1-1 e tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con due opportunità per i rossoblù, che sfiorano il gol del nuovo vantaggio. Al nono punizione insidiosa battuta da Grandinetti, la traiettoria rischia di sorprendere l'Active che si salva con l'intervento di Davi. Subito dopo occasionissima per la Pirossigeno con Poti che prende in pieno il palo. La Pirossigeno ci prova in tutti i modi: al 14' sul tiro di Poti c'è ancora Perez a dire di no. Ad un minuto dal termine Del Ferraro chiude la porta in faccia a Scigliano. Finisce in parità.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-ACTIVE NETWORK VITERBO 1-1 (pt 1-1)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Pagliuso. Lambrè, Adornato, Fanelli, Grandinetti, Labate, Felipinho, Nilmar. All. Tuoto

ACTIVE: Perez, Igor, Caverzan, Lepadatu, Oitomeia. Massafra, Davi, Romano, Curri, Berti, Scigliano, Frigerio. All. Monsignori

ARBITRI: Daniele Biondo di Varese, Andrea Saggese di Rovereto, Luca Petrillo di Catanzaro. CRONO: Vincenzo Cannistrà di Catanzaro

MARCATORI: 07'37" pt Fanelli (C), 19'50"pt Berti (A)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaCosentia di fronte a circa 800 spettatori. Ammoniti: 16'34" pt Davi (A), 18'17" pt Fanelli (C), 05'07" st Grandinetti (C), 06'47" st Felipinho (C), 09'06" st Curri (A), 10'22" st Del Ferraro (C), 14'25" st Berti (A), 17'48" st Oitomeia (A). Espulso: 10'36" st il ds rossoblù Bossio.