Arriva la svolta per la Pirossigeno Cosenza. Dopo aver sollevato dall’incarico lo storico tecnico Leo Tuoto, i lupi del futsal affidano la panchina a Daniel Ibañes.

La sconfitta casalinga contro l’Active Network ha convinto la società bruzia a cercare nuovi stimoli e il nome in questione è di respiro internazionale.

Per Ibañes non è la prima esperienza in Italia: nel 2021 e poi di nuovo nel 2023, subentrando in corsa, ha ottenuto grandi risultati a Ciampino, portando la squadra prima ai playoff scudetto e poi a un’insperata salvezza.

Ora lo attende una nuova sfida: risollevare una Pirossigeno in difficoltà, terzultima in classifica ma con ambizioni sempre alte.