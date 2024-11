I ragazzi di Leo Tuto si raduneranno il 2 settembre al PalaCosentia, prima di partire per San Giovanni in Fiore dove svolgeranno il ritiro pre-campionato

È tutto pronto per la nuova stagione di futsal, con la Pirossigeno Cosenza che si appresta a vivere il suo secondo anno consecutivo in Serie A1, dopo la storica salvezza di qualche mese. In attesa del lancio della nuova maglia, annunciata ieri sui canali social, la truppa di Leo Tuoto è pronta a ritrovarsi per preparare il campionato 2024/2025 – che inizierà ufficialmente il 19 ottobre a Napoli.

Il Day One è il 2 settembre, giorno in cui i Lupi si raduneranno al PalaCosentia. Paride Marchio e compagni, però, non rimarranno nel capoluogo di provincia ma si sposteranno in Sila, dove – dal 3 al 6 settembre – effettueranno la preparazione pre-campionato al Palasport di San Giovanni in Fiore (CS).

Dal 6 settembre al 12 ottobre si inizia poi a fare sul serio, con un ricco calendario di amichevoli:

6 settembre: Città di Fiore – Pirossigeno Cosenza, Palasport di San Giovanni in Fiore (CS);

14 settembre: Pirossigeno Cosenza – Città di Acri, PalaCosentia;

21 settembre: Calabria Futsal Cup, triangolare con la Polisportiva Futura e il Futsal Canicattì, PalaCosentia;

28 settembre: Napoli Futsal – Pirossigeno Cosenza, Palajacazzi di Aversa (CE);

5 ottobre: Pirossigeno Cosenza - Meta Catania (campioni d’Italia in carica), Reggio Calabria;

12 ottobre: Pirossigeno Cosenza - Vitulano Drugstore Manfredonia, PalaErcole di Policoro (MT)