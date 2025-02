«La società Pirossigeno Cosenza comunica che alla luce degli ultimi deludenti risultati, mossa dalla necessità di invertire velocemente la rotta, si vede costretta con grande rammarico a sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Leo Tuoto.

Al tecnico, legato da sempre alla proprietà da sentimenti di reciproca stima e affetto, va un sentito e profondo ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni conditi da grandi successi e trascorsi con grande professionalità, passione e un non comune attaccamento alle sorti del nostro club. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore».

Con questo comunicato, la Pirossigeno Cosenza comunica l’esonero di mister Leo Tuoto, dopo cinque anni colmi di successi e soddisfazioni. La decisione arriva in seguito alla sconfitta casalinga contro l’Active Network.

Un 3-1 maturato dopo il vantaggio rossoblù della prima frazione targato Felipinho. Un ko che lo stesso tecnico silano ha fatto fatica a commentare: «Sarò sincero: è stata una delle più brutte partite viste giocare dalla mia squadra. Sempre in ritardo sulla palla, non siamo riusciti a dare la pressione che volevamo. Dovevamo creare più problemi agli avversari. Hanno certamente pesato anche le assenze e la non perfetta condizione fisica di alcuni che hanno stretto i denti per esserci».

Tuoto chiudeva con «la speranza di poter continuare a lavorare», un desiderio vano vista la decisione presa qualche ora dopo dalla società, fiduciosa che la stagione possa ancora essere salvata.