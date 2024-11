Pronostico rispettato e salto di categoria ottenuto per la Soccer Montalto. La squadra allenata da Alessandro Basile pareggia 3-3 la finale playoff si serie C1 contro i reggini della Sensation Profumerie e ottiene la promozione in Serie B. Sono serviti i tempi supplementari ai ragazzi di mister Basile per avere la meglio di una Sensation mai doma e sempre in partita, nonostante lo svantaggio per quasi tutto l'arco dei primi sessanta minuti.

Parte forte la squadra di casa e si porta in vantaggio con Ferrari al quarto minuto: Bisignano recupera palla sulla trequarti e serve il numero dieci che di punta, dal limite, fulmina l'incolpevole Sainato. Occasionissima Montalto al nono: Ferrari suola per Metallo, che calcia forte dal limite sinistro, ma non trova la porta. Martino sbaglia un appoggio al tredicesimo, Bruno s'impossessa del pallone, ma la sua conclusione si spegne a lato. Al 17' è Prete a farsi vedere, ma Sainato gli chiude lo specchio, sulla prosecuzione dell'azione Metallo spara alto da buona posizione dopo una buona giocata dello stesso Prete. La Sensation esce dal guscio e si fa viva al ventesimo, quando Frascà conclude senza fortuna. Risponde Prete per la squadra di casa, ancora Sainato provvidenziale in uscita. Al ventiquattresimo grande intervento ancora dell'estremo difensore gioiosano, che in spaccata ferma la conclusione velenosa di Andrea Bisignano. Al ventiseiesimo errore di Bruno in impostazione, Andrea Alì ne approfitta, ma il suo pallonetto non impensierisce l'attento Lambrè.

Si va al riposo, quindi, sull'1-0 per la Soccer Montalto. La ripresa si apre con lo stesso canovaccio della prima frazione, ma Matteo Pellegrino (subentrato a Sainato) risponde alla grande sulla conclusione di Giudice. Al quarto minuto fallo di mano di Totino e calcio di rigore per i padroni di casa, Ferrari batte M. Pellegrino che, comunque, aveva intuito il forte tiro. Al dodicesimo è Prete a sfiorare il tris, trenta secondi più tardi stessa sorte per Bisignano. Al quattordicesimo la Sensation è svelta e furba a battere rapidamente un fallo laterale, Andrea Alì beffa Lambrè da posizione ravvicinata ed accorcia le distanze. Palla al centro e dall'altra parte si esalta Pellegrino, che si esibisce in una doppia parata da applausi. E' sempre lui, al diciassettesimo, a dire no a Prete per ben due volte. La Sensation spinge, ma si scopre alle ripartenze montaltesi. I gioiosani, però, sono vivi e grazie ad una strepitosa giocata di Andrea Alì pareggiano: il numero 12 salta secco Bisignano e realizza un gran gol mettendo la palla sotto l'incrocio. Al ventunesimo erroraccio di Martino in fase di impostazione, lesto Bisignano ad inserirsi ed a battere l'incredulo Pellegrino e così il Montalto va nuovamente avanti nel parziale. La Sensation si sbilancia ed imposta con Pellegrino, palla ad Andrea Alì, che trova Frascà appostato sul secondo palo, semplice infilare la palla in rete: è 3-3 al ventiseiesimo. Il Montalto si riversa nuovamente in avanti, ma Pellegrino è ancora Strepitoso su Metallo. Non bastano, dunque, i canonici sessanta minuti, si va ai tempi supplementari.

Extra time in cui non succede nulla nonostante il portiere di movimento schierato dalla Sensation e la Soccer Montalto può festeggiare l'approdo in serie B. Per la Sensation, invece, il campionato nazionale passerà attraverso la fase interregionale.

Il tabellino

Soccer Montalto* – Sensation Profumerie 3-3 dts

Marcatori: pt 4′, 35′ rig. Ferrari (SM); st 44′, 48′ An. Alì (SE), 51′ Bisignano (SM), 56′ Frascà (SE)

Soccer Montalto: Lambrè, Bisignano A., Giudice, Ferrari, Prete, Metallo, Sagula, Chiari, Bruno, Ferraro. All.: Basile

Sensation Profumerie: Sainato, Totino, Alì An., Frascà, Martino, Nasso, Alì S., Loccisano, Simari, Pellegrino G., Longo, Pellegrino M. All.: Piscioneri

Arbitri: Gatto di Lamezia Terme e Ranieri di Soverato