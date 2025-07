Il laterale brasiliano, classe 1996, ha giocato in Spagna e nelle ultime due stagioni è stato in Polonia con il KS Constract Lubawa

La Pirossigeno Cosenza ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano classe 1996. Il giocatore ha sottoscritto un accordo per la stagione 2025/2026 con il club rossoblù, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A di calcio a 5.

Nato a Penha, nello stato di Santa Catarina, Everton ha maturato gran parte della sua carriera in Europa, in particolare in Spagna, dove ha militato in diverse formazioni, tra cui il Bodegas Juan Gil. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Polonia con il KS Constract Lubawa. Il calcettista brasiliano indosserà la maglia numero 22.