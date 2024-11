La squadra di Leo Tuoto chiude il primo tempo in svantaggio per 1-0, poi crolla nella seconda frazione con i padroni di casa che calano un poker di reti. Per i Lupi arriva il terzo ko consecutivo

Dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di futsal da dimenticare per la Pirossigeno Città di Cosenza. La formazione rossoblù, guidata da coach Leo Tuoto perde infatti per 5-0 in casa della Fortitudo Pomezia. Una sconfitta che rappresenta il terzo ko consecutivo per i Lupi.

Supremazia territoriale della Pirossigeno nei primi minuti di gara, caratterizzati dalle conclusioni di Marchio e Petry disinnescate da Molitierno. Al quinto buona iniziativa di Adornato che si divincola abilmente della marcatura avversaria e calcia trovando la risposta del portiere laziale. Sul capovolgimento di fronte è provvidenziale Del Ferraro a deviare quel tanto che basta il tiro di Raubo. Pericolosi i padroni di casa al 10' con il destro di prima intenzione di Miguel Angelo che termina non molto distante dall'incrocio dei pali. Sale in cattedra capitan Marchio al minuto 15, la sua scivolata sul tiro a botta sicura di Raubo salva i lupi dalla capitolazione. Poco dopo Cesaroni, con un assist delizioso, fornisce ad Esposito il pallone del vantaggio del Pomezia. Uno a zero all'intervallo.

Via alla ripresa e rossoblù subito insidioso con la sforbiciata volante di Petry sulla quale Molitierno, con coraggio, apre gli alettoni e copre lo specchio della porta. È sempre l'estremo difensore di casa, dopo un giro di lancette, a negare la gioia del gol a Pagliuso.

All'11' sortita offensiva del Pomezia affidata alla conclusione di Cesaroni sulla quale Del Ferraro dice di no. Chance per Fanelli al 13' ma il 7 rossoblù calcia debolmente al lato da buona posizione. Uno, due terrificante della Fortitudo che si porta sul 3-0 nel giro di pochi secondi con un'autorete sfortunatissima di Pagliuso e il destro vincente di Micheletto a tu per tu con Del Ferraro. Il Cosenza si gioca il tutto per tutto inserendo Felipinho come portiere di movimento e viene infilata nuovamente da Miguel Angel a porta sguarnita. Nel finale poi arriva anche il quinto gol di Raubo a mettere la parola fine sul match.

Il tabellino

FORTITUDO POMEZIA-PIROSSIGENO COSENZA 5-0 (pt 1-0)

POMEZIA: Molitierno, Dudu, Micheletto, Miguel Angelo, Juan Fran. Bonci, Pelezinho, Esposito, Yeray, Bueno, Raubo, Cesaroni. All. Nuccorini

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry. Marano, Lambrè, Adornato, Fanelli, Pagliuso, Reda, Felipinho. All. Tuoto

ARBITRI: Bartolomeo Burletti di Palermo, Pasquale Crocifoglio di Napoli. CRONO: Alex Iannuzzi di Roma 1.

MARCATORI: 17'33" pt Esposito (P), 13'56" st aut. Pagliuso (P), 14'05" st Micheletto (P), 14'57" st Miguel Angel (P), 18'45" st Raubo (P).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaLavinium di Pomezia di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 12'33" pt Bueno (P), 12'40" pt Fanelli (C), 06'50" st Adornato (C), 07'04" st Poti (C).