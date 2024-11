Dopo il passaggio di turno ai quarti di finali dei play off di serie A2, la società del Polistena ha deciso di esonerare coach Pino Molluso e di chiamare alla guida dei banconeri l'esperto Nino Rinaldi.

«L’ ASD Futsal Polistena rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Nino Rinaldi - si legge in una nota del club reggino- . L’esperto allenatore siciliano, avrà il compito di proseguire l’ottimo lavoro fin qui svolto da Pino Molluso. Nonostante il poco tempo a disposizione, la società ha grande fiducia in Rinaldi, abituato a queste competizioni. Presentazione in sede in data odierna e prima seduta d’allenamento in vista della gara “play off” di sabato prossimo».

Le parole di Rinaldi

«Ho trovato un gruppo composto da grandi giocatori, alcuni dei quali ho già avuto alle mie dipendenze, per cui cercherò di dare il mio piccolo contributo per continuare il grande lavoro svolto da un eccellente collega che risponde al nome di Pino Molluso. Non è mai bello subentrare a un amico di vecchia data con il quale intercorrono grande stima ed amicizia da tanti anni ma come detto cercherò con umiltà di continuare il suo lavoro fatto di grandissimi risultati pur consapevole che per me si tratta di una situazione difficile avendo pochissimi giorni per preparare una partita decisiva contro un ottimo avversario». Ed infine: «Ringrazio pubblicamente la società per la fiducia e per avermi scelto come il successore di un allenatore che, insieme a dei giocatori formidabili, ha scritto la storia di questa società».