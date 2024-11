Il coronavirus non fa come ovvio distinzioni e dopo i casi di positività nel mondo del calcio dilettantistico si registrano anche positivi nel futsal calabrese.

La Ingco Cetraro C5, squadra che partecipa al campionato regionale Serie C2, ha comunicato poco fa attraverso una nota stampa la positività diagnosticata ad alcuni calcettisti del roster: "purtroppo questo virus è arrivato anche in casa nostra - si legge nella nota - speravamo di non dover affrontare mai determinate situazioni ma nonostante tutte le accortezze alcuni ragazzi hanno contratto il virus".

I calcettisti dei tirennici positivi dovrebbero essere al momento due ma nelle prossime ore a tutti gli elementi del roster tirrenico saranno effettuati i tamponi: "abbiamo avvisato chi di dovere - scrive ancora la società cetrarese - verranno applicate le adeguate misure di sicurezza. Non abbiate vergogna ad essere positivi ma diffondete la voce il più possibile affinchè chi ha avuto contatti con voi possa tutelarsi."

La Ingco era scesa in campo lo scorso 17 ottobre in casa del Città di Rende. A questo punto non è da escludere l'isolamento fiduciario anche per i calcettisti rendesi.