Squadre in campo tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, lupi subito in trasferta contro il Napoli vicecampione d’Italia. Il programma della prima giornata

La 41ª edizione del campionato di Serie A – Calcio a 5 è pronta a partire domani, 18 ottobre, con cinque delle otto partite in programma. Sarà il match tra Roma e Pesaro, fissato per le 19:00, ad aprire ufficialmente la stagione. Un’ora e mezza più tardi sarà la volta della Pirossigeno Cosenza, attesa al Palajacazzi per la sfida al Napoli vicecampione d’Italia.

Dopo aver vinto la Coppa Italia e sfiorato uno storico doblete, gli azzurri guidati da Colini vogliono disputare un’altra grande stagione. L’obiettivo è il primo tricolore della storia, perso solo in gara 3 della finalissima dello scorso anno contro il Meta Catania. Gli etnei hanno accolto giocatori del calibro di Anas e Pina e vogliono il bis.

Oltre ai partenopei, ci sono anche altre squadre che puntano a detronizzare i siciliani – su tutte i piemontesi dell’L84. Dopo aver perso in semifinale proprio contro il Napoli, i neroverdi di Alfredo Paniccia hanno rinforzato il roster con elementi come Vinicius Rocha, Murilo Schiochet e Braga.

Da non sottovalutare subito dopo compagini come Ecocity Genzano, Roma 1927 e Italservice Pesaro – anche quest’ultima fermata l’ultima volta in semifinale dagli attuali campioni d’Italia.

E la Pirossigeno? I lupi di mister Leo Tuoto hanno rinforzato la componente brasiliana della rosa ingaggiando giocatori importanti come Guga e Cabeça e – dopo la bella salvezza della scorsa stagione - puntano a diventare vera e propria outsider. Nei quattro precedenti contro i napoletani, i rossoblù non hanno mai vinto: due sconfitte in Serie A2 nel ‘20-21 e due pareggi nel '23-24 in A.

Il programma della prima giornata

Venerdì 18 ottobre

Roma Futsal-Italservice Pesaro (ore 19:00)

L84-Benevento 5 (ore 20:30)

Meta Catania-Came Treviso (ore 20:30)

Prezioso Casa Napoli-Pirossigeno Cosenza (ore 20:30)

Sandro Abate Avellino-Ecocity Genzano (ore 20:30)

Sabato 19 ottobre

Active Network-Feldi Eboli (ore 15:00)

Fortitudo Pomezia-Vitulano Drugstore Manfredonia (ore 18:00)

Vinumitaly Petrarca-Sporting Sala Consilina (ore 18:00)