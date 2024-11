I tornei di futsal torneranno domani con un menù ricco di appuntamenti per le maggiori squadre calabresi. Nell’interregionale la Blingink punterà ad allungare, gli andreolesi invece vorranno tornare alla vittoria. In Serie C invece attesa per il duello incrociato tra Duelle Cetraro e Gallinese.

Il futsal resta uno sport dal grande interesse in Calabria grazie alle prestazione nei vari rami delle squadre di Serie A ma anche dei team che, dalle competizioni interregionali, stanno davvero dimostrando il loro massimo potenziale.

Il Soverato, capolista nel girone G, potrebbe essere davvero la squadra da inseguire per il futuro. Affronterà domani pomeriggio la Diaz, l’ha già distanziata a tre punti (sfruttando il turno di riposo dei pugliesi) e potrebbe così aumentare il suo distacco in caso di vittoria. Una gara interna da non fallire come quella del Nausicaa che sfiderà il Carovigno. Il team di De Marchi si è fermato dopo aver conquistato cinque vittorie consecutive, la fiducia però non manca nell’ambiente per ripetere le belle prestazioni di qualche tempo fa, cementando così una posizione in zona play off.

Il calcettista Alessio Molè ha riassunto gli umori della squadra ionica: «Già da lunedì abbiamo cancellato i fantasmi di Ferrandina e non vediamo l’ora di tornare a vincere, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi. Vorrei fare un augurio di pronta guarigione ai miei compagni Gino Voci e Manuel Patamia, due giocatori molto importanti che speriamo di ritrovare presto».

Riposerà il Casali del Manco, che sinora ha conquistato 12 punti, gli stessi per altro del Polistena, nel girone H. I rossoverdi, dopo il giro di sosta, saranno di scena sul campo della Sicurlube: un impegno difficile, ma non per questo i calabresi partiranno sconfitti, anzi.

Nel nono turno in Serie C, invece, ci sarà curiosità per seguire il duello a distanza tra le due squadre che stanno dominando il torneo, già rodate anche dai match di Coppa Calabria giocati mercoledì scorso. Cetraro sarà impegnato sul parquet del Cittanova, ci sarà un clima da derby o quasi per il confronto che vedrà la Gallinese ospite del Reghion. Gare da seguire con attenzione, mentre l’Icierre Lamezia potrebbe trovare riscatto nel match interno contro il Mirto. Sempre nelle zone alte della classifica, il Città di Fiore vorrà mantenere il suo ottimo momento di forma in campionato (in Coppa ha pareggiato 4-4 a Crotone) ma non sarà facile spuntarla a Rovito. Vorrà restare ancorata nella prima parte del torneo anche Reggio Calabria, misurerà la rivalsa del Catanzaro, squadra che negli ultimi periodi ha conquistato punti e soddisfazioni. A chiudere, Cariatese-Farmacia Arturi , uno scontro utile per uscire dal marasma playout.