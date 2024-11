La competizione sportiva è in programma al centro sportivo La cantera del mar. Le gare saranno suddivise in 8 gironi

C’è anche una formazione calabra, di Cosenza, tra le 32 finaliste di Gazzetta Dream Cup, il torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega nazionale calcio amatoriale (LNCA) e Umbro. La finale è in programma domani, sabato 14 luglio a Rimini, al Centro sportivo “La Cantera Del Mar”: una maratona di 12 ore, dalle 9 alle 21, con gare suddivise in 8 gironi su 2 campi da calcetto.

La squadra vincitrice vestirà i colori nazionali e rappresenteràà l’Italia alla Coppa del Mondo di Calcio amatoriale a 5, che si terrà a settembre a Shanghai. La finale si tiene alla vigilia della finale dei mondiali di calcio e proprio in omaggio alla Coppa del Mondo Umbro vestirà le 32 squadre finaliste di Gazzetta Dream Cup con 320 divise ispirate ai colori delle 32 nazionali Russia 2018. Non solo competizione, ma anche tanto spettacolo e sano divertimento con esibizioni e sfide di freestylers, dj set, street football e calcio balilla.

«Umbro è il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Humphreys», sottolinea Francesco Montanaro, country manager Umbro Italy, «ed è tornato in Italia con l’obiettivo di salire sul podio dei brand nazionali nello sportswear e di diventare il marchio del cuore per tutti i ragazzi che amano lo street football, per chi crede che il calcio sia ancora uno sport autentico, giocoso e per tutti».

Questa la formazione campana che si contenderà la finale mondiale di Shangai a Rimini:

Cosenza, formazione “Foxes”: Cocosimo, Mario Carboni, Andrea Zucchetta, Francesco Fabiano, Andrea Miceci, Manuel Pisani, Giuseppe D’Acri.