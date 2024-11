Polistena in testa anche senza giocare. Pari del Bovalino. Esulta la Casolese ma la copertina va ai ragazzi di Mimmo Lo Bianco

Il Città di Cosenza non si presenta sul campo del Polistena ed i reggini riconquistano la vetta della classifica anche senza giocare. Inevitabile, infatti il 6-0 a tavolino. Attendendo l’ufficialità mezzo passo falso del Bovalino che impatta sula pareggio in casa del Mirto. Splendido, invece, il successo della Casolese sul Kroton affiancato adesso in classifica dal Lamezia Soccer grazie al punto strappato a Reggio Calabria sul campo della Maestrelli. La copertina di giornata, tuttavia, va al Vibo calcio a 5 di mister Mimmo Lo Bianco. Al terzo successo consecutivo, gli ipponici lasciano le briciole anche alla Roglianese. Altra impresa quella del Cirò che grazie ad un tiro libero nel finale supera l’Enotria.