Archiviato il girone di andata, la Pirossigeno Cosenza tira il fiato e recupera le energie in vista del rientro in campo programmato per venerdì 7 febbraio al PalaCosentia contro Napoli.

Il pareggio per 4-4 contro Vinumitaly Petrarca lascia l’amaro in bocca ai lupi del futsal, soprattutto per le modalità con le quali è arrivato. Lupi avanti 3-1 nella prima frazione, rimonta dei padovani, 4-3 di Rodrigo Trentin a 30 secondi dalla fine e pareggio finale, sul gong, firmato Molaro.

Mister Leo Tuoto si è detto arrabbiato per la gestione dei minuti finali e per aver perso due punti che avrebbero fatto comodo alla classifica: «C’è rammarico perché non si può, a pochi secondi dalla fine, gestire palla in quel modo. Ci siamo comportati da squadra inesperta. Sono arrabbiato».

I bruzi, con 15 punti, sarebbero ora fuori dalla zona play-out e avrebbero potuto affrontare con maggiore serenità le prossime sfide contro Napoli e Roma.

Tuttavia, vietato scoraggiarsi: i lupi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e hanno già superato un avvio di stagione complicato. La determinazione di capitan Marchio e dei suoi compagni, unita all’apporto dei nuovi innesti – con l’ultima prova convincente di Rodrigo Trentin – potrebbe permettere alla Pirossigeno di raggiungere nuovamente il traguardo.