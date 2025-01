Nella quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza ha vissuto un intenso ma sfortunato match contro la VinumItaly Petrarca. La sfida, giocata a Policoro, si è chiusa con un amaro pareggio 4-4 per i Lupi di coach Tuoto. Nonostante il finale agrodolce, i rossoblù proseguono comunque nella loro striscia positiva di risultati utili consecutivi.

Il resoconto del match

La partita è caratterizzata da un inizio frenetico, con la prima conclusione già nel primo minuto grazie a Molaro del Petrarca: tiro parato con una deviazione in corner da Del Ferraro. Al 3’ Lupi pericolosi, ma arriva il salvataggio miracoloso di Fellipe Mello sulla linea su un tiro a botta sicura di Mateus.

Gol mancato, gol subito. Al 7' gli ospiti passano con la rete di Giampaolo, che sfrutta una disattenzione difensiva dei rossoblù su calcio piazzato. La risposta della Pirossigeno Cosenza è immediata, con Anderson Cabeça che trova il pari con un destro fulmineo, segnando così il suo dodicesimo gol stagionale.

I lupi ci credono e ribaltano il risultato con la rete di Trentin. Prima della fine del primo tempo, Marchio lanciato in contropiede trova il tris, segnando a 18 secondi dalla sirena.

Nella ripresa, il Petrarca parte forte, costruendo diverse occasioni respinte però dall'attenta difesa della Pirossigeno. Al terzo minuto, gli ospiti accorciano comunque le distanze con Rafinha, sebbene il gol sia stato contestato per un presunto fallo non visto dall'arbitro. Poco dopo, Molaro trova il 3-3 per il Petrarca, ristabilendo così l'equilibrio in campo.

Il finale è stato carico di tensione: la Pirossigeno Cosenza crea diverse occasioni per segnare il gol del vantaggio, inclusa una chiara opportunità sprecata da Marchio a porta sguarnita. Il Cosenza si proietta in avanti alla ricerca della rete che trova con Trentin, ma il Petrarca risponde nel finale con il gol del definitivo 4-4 segnato da Victor Mello.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-VINUMITALY PETRARCA 4-4 (pt 3-1)

COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Jefferson, Cabeça. Golia, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho, Pedrinho. All. Tuoto

PETRARCA: Feverati, Molaro, Rafinha, Victor Mello, Gargantini. Basile, Lucacel, Bernabei, Fellipe Mello, Giampaolo, Alves. All. Giampaolo

ARBITRI: Andrea Cini di Perugia e Andrea Antonio Basile di Torino. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 07'03" pt Giampaolo (P), 09'35" pt Cabeça (C), 12'09" pt e 19'32" st Trentin (C), 19'42" pt Marchio (C), 03'56" Rafinha (P), 04'47" st Molaro (P), 19'52" st Victor Mello (P) NOTE: Gara disputata al PalaErcole di Policoro alle ore 20:45 di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 04'51" pt Rafinha (P), 07'01" pt Bavaresco (C), 03'56" st Tuoto (All. Cosenza), 19'52" st Jefferson (C).