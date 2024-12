I tornei di calcio a cinque appassionano tanti tifosi calabresi. Con la grande attenzione, chiaramente, rivolta in primis alle squadre di Serie A che dovranno mantenere intanto la categoria, di certo non sono da meno – in termini di affetto e attesa nelle piazze – quelle squadre che hanno l’obiettivo concreto di misurarsi al più presto con un altro tipo di sfide.

La Serie B è il torneo che ha regalato un bilancio davvero positivo alle squadre regionali, nel girone G due sono i team che sognano la promozione e un’altra invece di mantenere una continuità sportiva importante. Soverato e Nausicaa hanno ambizioni importanti, il pari dello scorso sabato ne ha confermato la loro aderenza alle zone di vertice. Soverato, in testa insieme alla Diaz a 21 punti, ha dalla sua parte un attacco atomico (i gol di Piovesan sono una certezza) e il rientro di coach Rinaldi in panchina, potrà continuare a sognare la promozione ma solo a patto di essere più incisiva negli scontri diretti. Musica diversa per la Nausicaa, non fosse altro che sta affrontando il torneo da neopromossa, diventandone ben presto rivelazione: merito del lavoro di mister De Marchi e di un gruppo di calcettisti che rendono fieri gli andreolesi.

Casali del Manco invece è in linea secondo le attese, restare a distanza rassicurante dalla zona calda è il primo obiettivo, la dirigenza e mister Cariello stanno svolgendo un lavoro certosino. Nel girone H il Polistena sta suscitando sempre più simpatie, la società ha un rapporto sincero col territorio e i giovani non potranno che crescere ulteriormente nel 2025.

In Serie C1 tra qualche giorno le attenzioni si concentreranno sulla final four di Coppa Calabria, che si disputerà in due giorni (4-5 gennaio 2025) al Pala Giordanelli di Cetraro. La squadra locale è in testa al campionato insieme alla Gallinese, secondo gli appassionati è proprio il gruppo tirrenico a essere favorito per un en plein stagionale, starà ai reggini sovvertire questi tipi di pronostici. Segnali positivi sono arrivati, più o meno con costanza, anche dall’Icierre Lamezia e dal Città di Fiore, seppur saltuariamente dal Reggio Calabria, dal Reghion e dalla Cariatese in questi ultimi periodi, per tutte le altre compagini l’obiettivo è di migliorare sicuramente il proprio cammino. Nessuna sonora bocciatura al momento, quindi, quanto la consapevolezza per tanti team di dover aumentare i ritmi: la classifica è un po’ corta, le gerarchie non sono poi così definite.