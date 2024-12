L’ultimo turno del 2024 ha regalato emozioni e indecisioni nei parquet di futsal. In Serie B c’era attesa per il big match inedito della decima giornata che ha lasciato però l’amaro in bocca a entrambe le tifoserie nel girone G. Nausicaa-Soverato 2-2 è stato un confronto aperto, ermetico in molti tratti del match e con gli attacchi che, almeno per un’occasione, non sono stati gli assoluti protagonisti, con i gol segnati dai padroni di casa da Sinopoli e Patamia e la doppietta di Piovesan per gli ospiti a pareggiare il doppio vantaggio. Statisticamente è il primo pari per gli andreolesi in campionato, le distanze col Soverato rimangono intatte: sale a 19 punti il Nausicaa, a quota 21 invece i catanzaresi che rimangono appaiati in testa insieme alla Diaz (che ha impattato col Bernalda). Molto più vibrante la vittoria di Casali del Manco per 6-5 sull’Alta. I gialloverdi chiudono il 2024 con una vittoria e la consapevolezza di essere tornati in Serie B con ben altro spirito rispetto a quello della scorsa stagione.

Diversa invece la situazione del Polistena. Era quasi un’impresa cercare la gloria sul campo della capolista Marsala e il match di ieri pomeriggio, nel girone H, ha confermato di fatto i pronostici con un 7-1 che però non dovrà demoralizzare la giovane compagine rossoverde, posizionata a centro classifica.

In Serie C1 vincono le squadre di testa, arriva qualche colpo gobbo fuori casa e una gara non è stata disputata per l’impossibilità del Reggio Calabria di scendere in campo sul parquet del Mirto. Nel dodicesimo turno, in vetta resiste il dualismo tra Cetraro e Gallinese, i loro impegni erano di media portata ma chiudere al meglio quest’anno solare era necessario anche per il futuro. La Duelle, ringalluzzita anche dal dover ospitare in casa la final four di Coppa Calabria, ha liquidato Rovito per 13-0: un risultato che si commenta da sé. Ben diversa la vittoria dei reggini sulla Cariatese 5-2, gara che ha regalato buoni spunti e indicazioni a entrambe le compagini. Bella vittoria anche per la Nuova Fabrizio, il 3-0 sul Città di Fiore ne conferma un rilancio in ottica futura su basi concrete. Reghion corsara sul Cittanova 8-3, pari tra Catanzaro e Domanico 5-5 per una classifica che sta lentamente prendendo una sua fisionomia precisa anche tra playoff e zona retrocessione.