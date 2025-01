Tra oggi e domani il Pala Giordanelli di Cetraro ospiterà la competizione riservata alle squadre regionali. Un’occasione di festa ma anche di vetrina per uno sport che in Calabria ha sempre un ottimo riscontro

La festa sportiva può iniziare e che vinca il migliore. La Final Four di Coppa è il grande appuntamento del primo weekend dell’anno, atteso dalle società di futsal che sono arrivate al grande obiettivo stagionale con la voglia di stupire.

L’undicesima edizione di questa formula sarà ospitata dalla città di Cetraro, l’entusiasmo negli ultimi giorni è davvero tangibile. La società di casa della Duelle, partendo da momenti conferenziali e conviviali, vuole accogliere al meglio le altre tre partecipanti sul ramo maschile, ovvero la Gallinese, l’Icierre Lamezia e il Città di Fiore, mentre in campo femminile toccherà a Sangiovannese e Palmi dare il massimo sul parquet di gioco (finale in rosa che si disputerà in gara secca domani pomeriggio alle 15.30, prima dell’epilogo maschile).

Come già appurato nei giorni scorsi, tutte le squadre che partecipano sin da oggi alla contesa vorranno meravigliare e conquistare l’ambito trofeo, quasi come un buon auspicio per la seconda parte di stagione in Serie C1. I padroni di casa hanno l’obiettivo di regalare una grande gioia davanti al pubblico, l’ambizione della società è rimasta sempre ai livelli massimi, avere un palazzetto rinnovato e colmo di gente è un bel punto di vantaggio. Non parte di certo arresa la Gallinese: in campionato ha avuto lo stesso percorso del Cetraro, in coppa sogna un grande exploit. Tutte le squadre hanno intensificato i loro allenamenti negli ultimi giorni, rinunciando a qualche ora di ferie sportive in più: rientrano in questa categoria anche Icierre Lamezia e Città di Fiore.

I lametini, come dichiarato da bomber Villella, hanno una squadra giovane che sta maturando sempre più l’amalgama sul parquet, il Città di Fiore ha un po’ tirato il freno in campionato quasi… inconsapevolmente per dare il massimo proprio in coppa.

Sul tardo pomeriggio si registrerà il primo verdetto, ovvero chi andrà direttamente a giocare la finalissima di domani e quanti rientreranno a casa pur avendo dato il massimo. Si partirà dall’incontro tra Lamezia e Gallinese, una gara che potrebbe essere aperta a ogni tipo di pronostico. Considerato come già scritto il fattore casa, in Duelle Cetraro-Città di Fiore vediamo favoriti i primi.

Curiosità: in questa Final Four ci sarà il tempo effettivo di gioco, come nei campionati nazionali. Un aspetto a cui le formazioni regionali non sono troppo abituate e ci saranno ben quattro gli ufficiali di gara per ogni incontro.

PROGRAMMA GARE ED ARBITRI DELLE SEMIFINALI

Sabato 4 gennaio

ICIERRE LAMEZIA-GALLINESE DL ore 16

ARBITRI: Sig. Minio Nicola (sez. Catanzaro) – Sig.ra Spinelli Manuela (sez. Soverato)

TERZO UOMO: Sig. Santoro Andrea (sez. Paola)

CRONO: Sig. Idone Giovanni (sez. Reggio Calabria)

DUELLE FUTSAL CETRARO-CITTÀ DI FIORE ore 18.30

ARBITRI: Sig. Molinaro Pasquale Antonio (sez. Lamezia Terme) – Sig. Nadile Riccardo (sez. Locri)

TERZO UOMO: Sig. Idone Giovanni (sez. Reggio Calabria)

CRONO: Sig. Santoro Andrea (sez. Paola)

Domenica 5 gennaio

Finale Femminile ore 15.30

SANGIOVANNESE-ARCUDACE PALMI

Finale Maschile ore 18

Gara tra le due vincenti delle semifinali