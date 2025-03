Emozioni importanti sui campi di futsal partendo dal primato confermato dagli jonici in B che hanno superato la Diaz in trasferta. In Serie C1 invece il colpo dei reggini a Lamezia permette il sorpasso a discapito del Cetraro

L’intensità di un sabato vissuto al massimo è ben evidente per le gare che riguardavano la vetta della classifica, considerando come il salto di categoria sarà ottenuto anche da chi sbaglierà di meno. Lo ha capito (forse) fin troppo tardi la Blingink Soverato, ma con il 6-4 conquistato sulla Diaz ha ridato ben più di una speranza per la promozione a tutto l’ambiente. Con il capocannoniere Piovesan a trascinare il gruppo (per lui una quaterna), Soverato si colloca ora a quattro punti di distanza dai pugliesi, che hanno però due gare in meno: la speranza dei calabresi è che gli avversari possano inciampare proprio nelle gare da recuperare.

Mancano ora tre gare alla fine della fase regolare nel girone G di Serie B e il Carovigno vincendo 7-5 contro Nausicaa ha fatto un bel salto in avanti nella zona salvezza. La sconfitta degli andreolesi mette più che altro nei guai Casali del Manco, che riposava in questa diciannovesima giornata e dovrà ora superare nuovamente il team di Brindisi per restare al di là della zona retrocessione.

Nel girone H il ritorno in campo del Polistena è stato davvero proibitivo, incassando un 8-0 dal Regalbuto primo in classifica: risultato di per sé eloquente, aggiungere altro sarebbe solo un esercizio retorico.

Passando al massimo torneo regionale di Serie C1 invece il big match non ha deluso le attese. Lo ha vinto la Gallinese per 5-4 sull’Icierre Lamezia in una partita ricca di pathos, equilibrata e con una posta in ballo importante. La squadra di Venanzi si colloca in vetta approfittando del riposo della Duelle Cetraro e con le stesse gare disputate, quando mancano cinque turni alla fine del torneo. Lamezia invece teme di vedere le distanze aumentare e, quindi, di non poter giocare per i playoff.

I calcoli si faranno in seguito, il presente racconta un 21° turno con Reggio Calabria brillante sulla Farmacia Arturi per 6-1, ma anche di un Cittanova straripante per 7-2 sul Mirto. Vittorie in terra reggina di peso, punto che forse non accontenta nessuno quello racimolato da Reghion e Città di Fiore sul 4-4. Ben altro peso per la salvezza i due colpi interni che concludono la giornata. Rovito-Catanzaro 5-2 e Cariatese-Nuova Fabrizio 3-2 rigettano un po’ nel marasma le squadre ospiti in una classifica che resta sempre fin troppo corta nella sua seconda parte. Intanto, dopo Filadelfia è ufficiale la promozione anche di Luzzi in Serie C1 per la prossima stagione.