In Serie B grande interesse per la lotta al vertice: Piovesan e compagni impattano contro i pugliesi del Diaz mentre Nausicaa si fa rifà sotto in classifica, conquistando i tre punti contro Carovigno. In Serie C mette la freccia ancora Cetraro sulla Gallinese

La notizia di giornata, nell’ottavo turno del girone G di Serie B, arriva da Soverato con il pari per 4-4 contro la Diaz. Una gara giocata ad alti ritmi dalle due squadre, le difese hanno sostanzialmente retto i muri contro le folate avversarie, i gol sono stati comunque di buona fattura con la sfida nella sfida tra Piovesan (doppietta) e De Cillis, in tripla gioia per gli ospiti. Il pari tiene i calabresi a tre punti di distanza dai pugliesi, che hanno però una gara in meno. Un’occasione mancata quindi per allungare e iniziare definitivamente la fuga, ma dopo sei vittorie consecutive conquistare un punto contro un avversario del genere non è da buttare.

Nausicaa torna alla vittoria, accorcia le distanze in classifica (ora è a meno due dalla capolista) e lo fa in maniera abbastanza netta. Il 7-3 contro Carovigno è stata l’ennesima dimostrazione di una squadra che, sul piano offensivo, probabilmente ha ben pochi rivali in questo girone, mettendo sempre in mostra una cooperativa del gol con grande qualità.

Nel girone H il Polistena è stato sconfitto dalla Sicurlube per 7-3. La stessa società reggina, in maniera abbastanza sincera, ha ricordato a tutti i naviganti quale sia la portata di questo team e come il lavoro svolto sinora non sia proprio da buttare: «Il Regalbuto ha vinto con merito. Saremo ripetitivi ma è così: questa squadra ha una grande anima e sino all’ultimo secondo ha sudato e lottato su ogni pallone. I ragazzi, quasi tutti polistenesi, non percepiscono un soldo, rinunciano ad offerte che farebbero comodo a tanti, si mettono in un furgone ogni sabato e percorrono centinaia di chilometri per scrivere ognuno la sua personale storia fatta di sacrificio e amore per la propria causa».

In Serie C il Cetraro è tornato da solo al comando. E lo ha fatto, in questo nono turno appena concluso, con una prestazione maiuscola sul campo del pur temibile Cittanova, battuto per 11-3. Gol a grappoli per la squadra del Tirreno, ora in testa dopo il pari della Gallinese per 2-2 sulla Reghion in trasferta. Qualche rimpianto di troppo contro un avversario che, dopo il cambio tecnico in panchina, ha conquistato sicuramente un risultato pesante.

Un po’ come quello che è arrivato da Rovito, i padroni di casa hanno vinto contro il Città di Fiore per 5-4. È un colpo pesante per la squadra impegnata nella lotta salvezza, i tre punti sono arrivati dopo un match abbastanza intenso.

L’Icierre Lamezia mantiene la terza piazza battendo il Mirto per 2-1. Vittoria tenace per i padroni di casa contro un avversario ora ultimo in graduatoria, ma avrà tutto il tempo per rifarsi nei prossimi turni.

In zona salvezza attenzione alla netta avanzata della Pantere Nere Cz, il nuovo colpo esterno è maturato sul parquet del Reggio Calabria per 3-2. Vittoria importante anche per la Cariatese per 5-2 sulla Farmacia Arturi. Se spesso le attenzioni sono rivolte al vertice, occhio anche alla zona salvezza che coinvolge praticamente metà delle squadre del torneo separate da pochi punti: incertezza estrema o valori medio-bassi in Serie C? Lo scopriremo nelle prossime giornate.