Una delegazione rossoblù presente nel giorno dell'ultimo saluto del giovane calciatore della Fiorentina, scomparso domenica scorsa

Oggi a Firenze non ci sono colori. Oggi a Firenze solo silenzio e commozione. E' il giorno dei funerali, dell'ultimo saluto. Tutto il mondo del calcio, ma non solo, si stringe attorno al dolore che domenica scorsa ha lasciato un vuoto incolmabile. La città saluta il suo capitano, Davide Astori, scomparso per bradiaritmia, tradotto “morte per cause naturali”. Il cuore ha praticamente rallentato fino a fermarsi. Difficile da credere, soprattutto quando si tratta di uno sportivo.

A Firenze anche il Crotone

Presente, tra gli altri, anche una delegazione del Crotone. A Firenze, il direttore generale, Raffaele Vrenna, il direttore tecnico del settore giovanile, Antonio Galardo, il capitano e compagno di Astori ai tempi del Pizzighettone, Alex Cordaz e il portiere Marco Festa.